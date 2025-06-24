В худшем случае может убить: туристов предупредили об опасности ракушек на пляже

Так, американка Бекки Ли утверждает, что едва не умерла на японском курорте Окинава, когда решила подобрать на пляже красивую ракушку. Как женщина рассказала позже, у нее уже есть несколько таких раковин в своей домашней коллекции, поэтому она не ожидала ловушки, когда увидела на песке еще одну такую.

«Я наткнулась на эту ракушку, и, как видите, это одна из моих любимых коллекционных раковин, потому что узор такой потрясающий. Я беру ракушку в руки, и именно тогда замечаю, что она живая», - вспоминает женщина.

В раковине находилась мраморная конусная улитка. Это существо защищается, жаля нападающего и впрыскивая ему под кожу яд, который потенциально может убить небольшое животное. Некоторые виды конусных улиток настолько ядовиты, что могут убить даже взрослого человека всего за несколько минут.

К счастью для Бекки, улитка не успела ее ужалить, потому что она сразу положила ракушку на место. Эксперты из Музея естественной истории Карнеги утверждают, что в данном случае риск на самом деле был минимален, ведь конкретно мраморная конусная улитка не настолько опасна, как некоторые другие ее сородичи.

По словам специалистов, для человека опасность представляют лишь два вида конусных улиток - Conus textile и Conus geographus, на счету которых около 100 подтвержденных случаев гибели людей.