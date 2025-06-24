Пятно от кофе исчезнет без следа даже с белой ткани: вот чем нужно его смазать

Если вы только что запачкались, то есть очень действенный лайфхак, чтобы вывести пятно от кофе. Сначала его нужно легонько промокнуть бумажным полотенцем или салфеткой, но не втирать.

Далее необходимо нанести небольшое количество пены (не геля) для бритья на загрязнение. Оставляем на десять минут, но не даем высохнуть. Нужно втереть пену пальцами или мягкой щеткой. Затем смываем холодной водой или аккуратно протираем влажной тканью.

Если пятна не будет, то можно полностью пока не стирать вещь, а просто промыть хорошенько место, где был след от кофе. Однако в случае с деликатными тканями стоит все же постирать.

Как отстирать пятно от кофе - рабочие советы

Если пятно посадили на лен или хлопок, то нужно сразу застирывать. Оставив все как есть, можно испортить вещь.

Намыливаем загрязнение и отстирываем. Однотонную вещь можно даже прокипятить, а вот цветную стираем холодной или слегка теплой водой. Это нужно, чтоб вещь не линяла.

Застарелые кофейные пятна убирать сложнее. В этом поможет соленая вода - замачиваем вещь ненадолго, а затем стираем в машинке с двойным полосканием.

Если кофе капнуло на синтетику, то нужно замочить ткань в воде со спиртом. На литр воды берем чайную ложку спирта. Затем ополаскиваем.

Спасти джинсы от кофейного следа поможет нашатырный спирт. На чашку воды (250 мл) нужно пять капель. Наливаем смесь на пятно и стираем.