МИЛОЕ ФОТО «Его дни рождения всегда будут наполнены пионами, жасмином и клубникой!» Эстонский дизайнер Лилли Яхило впервые показала первенца

«У нас в доме новый маленький любитель сауны! Прекрасного Иванова дня от теперь уже троих членов нашей семьи. Наш малыш родился в пятницу, 13 июня. Похоже, его дни рождения всегда будут наполнены пионами, жасмином и клубникой», - написала Лилли Яхило в подписи к фотографии. Кроме снимка сына, дизайнер также опубликовала фото пионов и клубники.

Яхило известный эстонский модельер, получившая признание благодаря своим элегантным и современным коллекциям, в которых сочетаются северный минимализм и вечная женственность. Ее творчество адресовано тем, кто ценит качество, этичное производство и индивидуальный подход.

Собственный модный бренд под своим именем она основала еще в 2010 году. Одежда создается вручную в ателье, находящемся в Таллинне, где особое внимание уделяется деталям, качеству материалов и экологичному производству. В коллекциях бренда представлены платья, пальто, вязаные изделия и аксессуары, а также изделия, выполненные на заказ.

Дизайнер также известна свадебными платьями, в которых классические силуэты сочетаются с современными деталями, создавая образ, объединяющий романтичность и современность.