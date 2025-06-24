Изданию стало известно, что уже на коронации Уильяма может не быть роскошной короны стоимостью пять миллиардов фунтов стерлингов, которую надевали и Елизавете II, и еt отцу Георгу VI. По мнению Уильяма, коронация должна быть куда скромнее и отражать элементы современного общества.

Принц якобы считает некоторые из обычаев устаревшими и неактуальными - отсюда такое рвение всt поменять.

«Это нелепая штуковина, которая выглядит так, будто она из диснеевского мультфильма», - высказался один из друзей Уильяма о короне. Придерживается ли этого мнения сам принц, не уточняется.