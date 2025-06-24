В воскресенье состоялась свадьба эстонского блогера Mallukas и Томаса Легранта. Интересно, что первым снимком, который новоиспеченный муж опубликовал в соцсетях, оказалась вовсе не фотография с его женой.
В воскресенье, 22 июня, на красивой мызе Саку состоялась свадьба блогера Mallukas и ее избранника Томаса Легранта.
В 17 часов молодожены поклялись друг другу в верности, после чего гости отправились праздновать. На торжестве присутствовали не только родные, но и несколько известных людей, среди них: Андрей Зевакин, Келли-Карита Ефимова, Марью Карин, Антс Роотслане, Марьен Высуяльг, Сильвия Ильвес, Хендрик Саль-Саллер и другие.
Безопасность на мероприятии обеспечивали охранники.
В день свадьбы социальные сети заполнились бесчисленными кадрами этого большого дня. Было видно, что ни на чем не экономили: лестницу мызы Саку покрывала розовая дорожка, ставшая популярным местом для фотосессий на весь вечер.
В сторис с праздничного стола особенно выделялся эффектный фонтан с устрицами, подсвеченный розовым светом и украшенный дымящимся сухим льдом.
Обычно активная в соцсетях Mallukas в день свадьбы вела себя довольно сдержанно. То же самое можно сказать и о ее новоиспеченном муже Томасе, который первые фотографии опубликовал лишь на следующий день - во второй половине дня он поделился с подписчиками в Instagram снимком, где позирует с двумя друзьями и бокалами в руках. «Был прекрасный день!» - подписал он фотографию.
Можно предположить, что к следующему дню официальные свадебные фотографии молодоженов еще не были готовы, однако уже через несколько часов после начала церемонии первые кадры появились на портале Sky.
Фотографом стал не кто иной, как звездный эстонский фотограф Эрленд Штауб, снимавший на Каннском кинофестивале Тома Хэнкса и Беллу Хадид.