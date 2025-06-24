В воскресенье, 22 июня, на красивой мызе Саку состоялась свадьба блогера Mallukas и ее избранника Томаса Легранта.

В 17 часов молодожены поклялись друг другу в верности, после чего гости отправились праздновать. На торжестве присутствовали не только родные, но и несколько известных людей, среди них: Андрей Зевакин, Келли-Карита Ефимова, Марью Карин, Антс Роотслане, Марьен Высуяльг, Сильвия Ильвес, Хендрик Саль-Саллер и другие.

Безопасность на мероприятии обеспечивали охранники.

В день свадьбы социальные сети заполнились бесчисленными кадрами этого большого дня. Было видно, что ни на чем не экономили: лестницу мызы Саку покрывала розовая дорожка, ставшая популярным местом для фотосессий на весь вечер.

В сторис с праздничного стола особенно выделялся эффектный фонтан с устрицами, подсвеченный розовым светом и украшенный дымящимся сухим льдом.

Обычно активная в соцсетях Mallukas в день свадьбы вела себя довольно сдержанно. То же самое можно сказать и о ее новоиспеченном муже Томасе, который первые фотографии опубликовал лишь на следующий день - во второй половине дня он поделился с подписчиками в Instagram снимком, где позирует с двумя друзьями и бокалами в руках. «Был прекрасный день!» - подписал он фотографию.

Можно предположить, что к следующему дню официальные свадебные фотографии молодоженов еще не были готовы, однако уже через несколько часов после начала церемонии первые кадры появились на портале Sky.