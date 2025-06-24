ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как в Маарду отметили самый огненный праздник года

Вечером 23 июня в Маарду по традиции зажгли огни Ивановой ночи. Несмотря на капризы погоды, люди веселились, пели и танцевали.
Жителей ждала обширная развлекательная программа до часа ночи. В разгар праздника здесь разожгли большой костер.
Для жителей и гостей Маарду в этот вечер выступали ансамбль Тшары, танцевальный коллектив Savijalakesed из Таллиннской технической школы, певица Сийри Кенд, а также диджеи Eesti Gun и Liisa.
Кто пришел на праздник, и как весело отметили этот день жители Маарду, смотрите в нашей галереи!