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Ср, 25.06.2025
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ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как в Маарду отметили самый огненный праздник года

Вечером 23 июня в Маарду по традиции зажгли огни Ивановой ночи. Несмотря на капризы погоды, люди веселились, пели и танцевали.

Жителей ждала обширная развлекательная программа до часа ночи. В разгар праздника здесь разожгли большой костер.

Для жителей и гостей Маарду в этот вечер выступали ансамбль Тшары, танцевальный коллектив Savijalakesed из Таллиннской технической школы, певица Сийри Кенд, а также диджеи Eesti Gun и Liisa. 

Кто пришел на праздник, и как весело отметили этот день жители Маарду, смотрите в нашей галереи!

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