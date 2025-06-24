ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как в Маарду отметили самый огненный праздник года

Жителей ждала обширная развлекательная программа до часа ночи. В разгар праздника здесь разожгли большой костер.

Для жителей и гостей Маарду в этот вечер выступали ансамбль Тшары, танцевальный коллектив Savijalakesed из Таллиннской технической школы, певица Сийри Кенд, а также диджеи Eesti Gun и Liisa.