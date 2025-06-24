Гороскоп на 24 июня для всех знаков Зодиака: кому же повезет?

День сравнительно легкий, не обещающий грандиозных перемен, но позволяющий добиться неплохих результатов. Сегодня звезды поддерживают тех, чьи интересы лежат в сфере профессиональной и творческой деятельности; энергичные, настойчивые и неутомимые Скорпионы получат возможность одержать верх над недоброжелателями.

В личной жизни, увы, напористость и упрямство могут сослужить вам плохую службу. Постарайтесь не вспоминать о прошлых обидах, а в дискуссиях с близкими сосредоточьтесь на поисках компромисса, а не отстаивании своей правоты. Хуже всех придется лентяям и любителям легкомысленных развлечений – их настроение будет портиться без всяких причин и оснований.

Стрелец

Стрельцы поглощены решением личных проблем – для этого день подходит как нельзя лучше. Чрезвычайно развитая интуиция поможет вам найти общий язык с любимым человеком, а выдающееся обаяние позволит привлечь внимание во всех отношениях интересной особы. В семейных делах значительных перемен не произойдет, домашняя атмосфера будет радовать стабильностью.

А вот в работе проблемы не исключены. Прежде всего они связаны с тем, что вы недооцениваете своих недоброжелателей и конкурентов и слишком торопитесь, вступая с ними в неравный бой. Еще один неблагоприятный фактор – ваше нежелание заниматься решением сложных проблем; в результате незавершенных дел становится все больше.

Козерог