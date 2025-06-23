ФОТО «Я же говорил – отомщу!» Неожиданный поступок Зевакина на свадьбе самого популярного блогера Эстонии удивил всех

В октябре прошлого года в Таллинне состоялась премьера тревел-шоу Андрея Зевакина и Робина Валтинга Zevakin ja Valting vs. Ladina-Ameerika.

На яркое мероприятие были приглашены многие звезды, и веселый блогер Malluka, один из ведущих подкаста Salajutud, тоже не осталась в стороне.

Как часто бывает с популярными блогерами, Mallukas привлекла внимание необычным способом - она заказала фастфуд из McDonald's прямо на место проведения мероприятия. «Что делать, если люди голодны», - призналась блогер тогда, намекая, что на вечеринке не хватало еды для гостей.

Ее слова вызвали широкий резонанс в СМИ, и, похоже, Зевакин этот эпизод не забыл.

В воскресенье, 22 июня, в поместье Саку состоялась свадьба Malluka и Томаса Легранта, где среди гостей был и Зевакин. «Я же говорил, что отомщу и закажу на свадьбу Макдак!» - написал он рано утром в Instagram, опубликовав селфи с невестой.

До этого Зевакин спросил у подписчиков, есть ли желающие привезти в Саку 50 чизбургеров. Через несколько часов он опубликовал фото работников доставки, которые доставили еду прямо на свадьбу.

«Легенды привезли хавчик», - с гордостью сообщил Зевакин. На фото была видна и только что вышедшая замуж Malluka. Она была явно в отличном настроении.