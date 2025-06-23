Четыре потрясающих способа приготовления малосольных огурцов

Существует множество разнообразных вариантов: кто-то предпочитает готовить очень просто - смешивая огурцы только с соленой водой, другие добавляют укроп, а третьи не представляют огурцы без полного букета трав, поэтому добавляют перец, лавровый лист, листья черной смородины и вишни, не забывая про чеснок.

Но на этот раз дело не в количестве и пропорциях ингредиентов, а в разных способах.

Теплый рассол

Огурцы, залитые теплым рассолом - один из классических способов. Рассол, в котором используется вода, соль и сахар по вкусу, доводят до кипения. Охлаждают до температуры около 70 градусов, а затем заливают им уже подготовленные огурцы.

Теплый маринад позволяет огурцам просолиться быстрее, а для тех, кто пожелает, в итоге получаются еще и слегка соленые огурцы.

Холодный рассол

Если вы не хотите стоять у плиты в жаркую погоду, делайте то же, что и в первом случае, только здесь вам придется поработать руками, старательно размешивая соль в воде, чтобы крупинки соли растворились, прежде чем выливать рассол на огурцы.

Малосольные огурцы без воды

Вы сможете наслаждаться слегка хрустящими быстро засоленными огурцами уже через короткое время, если используете метод сухой засолки.