Четыре потрясающих способа приготовления малосольных огурцов

Какое лето без ревеня, свежей зелени, сезонных ягод, гриля, холодного супа и, конечно же, малосольных огурцов.
Существует множество разнообразных вариантов: кто-то предпочитает готовить очень просто - смешивая огурцы только с соленой водой, другие добавляют укроп, а третьи не представляют огурцы без полного букета трав, поэтому добавляют перец, лавровый лист, листья черной смородины и вишни, не забывая про чеснок.
Но на этот раз дело не в количестве и пропорциях ингредиентов, а в разных способах.
Теплый рассол
Огурцы, залитые теплым рассолом - один из классических способов. Рассол, в котором используется вода, соль и сахар по вкусу, доводят до кипения. Охлаждают до температуры около 70 градусов, а затем заливают им уже подготовленные огурцы.
Теплый маринад позволяет огурцам просолиться быстрее, а для тех, кто пожелает, в итоге получаются еще и слегка соленые огурцы.
Холодный рассол
Если вы не хотите стоять у плиты в жаркую погоду, делайте то же, что и в первом случае, только здесь вам придется поработать руками, старательно размешивая соль в воде, чтобы крупинки соли растворились, прежде чем выливать рассол на огурцы.
Малосольные огурцы без воды
Вы сможете наслаждаться слегка хрустящими быстро засоленными огурцами уже через короткое время, если используете метод сухой засолки.
Нарежьте огурцы дольками, добавьте зелень по вкусу, соль и, по желанию, сахар, поместите в герметичную емкость и хорошенько потрясите. Затем оставьте на некоторое время, чтобы соль подействовала, и - готово!
Если у вас больше времени, то вам не нужно трясти емкость, просто добавьте все ингредиенты, перемешайте так, чтобы зелень и соль равномерно покрыли огурцы, и позвольте времени сделать свое дело.
Ледяные огурцы
Отличный способ, если вы хотите насладиться хрустящими малосольными огурцами на пикнике. Этот способ сочетает холодный рассол и сухую засолку.
Лед обеспечивает холодный эффект, который, как и при холодном рассоле, сохраняет огурцы твердыми и хрустящими. А остальные шаги точно такие же, как и при использовании сухого способа, только в дополнение к травам и специям нужно добавить кубики льда.
Полезно знать:
- Чем дольше огурцы находятся в тепле, тем менее хрустящими они будут;
- Замачивание слегка увядших свежих огурцов в холодной воде поможет им восстановить упругость;
- Огурцы засолятся быстрее, если вы отрежете оба кончика.