Рекорд побит! Более 8400 человек решили в Иванову ночь быть трезвыми водителями

«Видно, что среди нас становится все больше тех, кто сознательно принимает решение стать лучше, если не для других, то хотя бы для себя», - сказал главный редактор Kuku радио Мадис Киммель. «К сожалению, и спустя 29 лет приходится снова и снова напоминать, что алкоголь и вождение несовместимы», - добавил он.

В течение трех недель зарегистрироваться можно было как на сайте Kuku, так и в специальных пунктах в восьми городах Эстонии. Последние дни кампании дали мощный импульс числу участников - за два дня добавилось около 4000 новых регистраций.

Все зарегистрировавшиеся приняли участие в розыгрыше призов. Победителей объявили 20 июня в прямом эфире Kuku радио, а также разместили на сайте kuku.ee в течение дня. В числе призов - смарт-часы, подарочные карты, продуктовые наборы и летние безалкогольные напитки. Кроме того, среди участников дополнительного розыгрыша в регистрационном пункте в Таллинне страховая компания Seesam разыграла два алкотестера.

Кампанию поддержали A. Le Coq, Maxima, Seesam страхование и Circle K.