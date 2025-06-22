ВИДЕО Жители Таллинна уже начали отмечать Иванову ночь на Штромке: «Пикничок, шашлычок, туда-сюда»

Хотя Иванова ночь официально отмечается с 23 на 24 июня, в Таллинне праздник начался раньше. В Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне жители уже зажгли костры, накрыли на стол и начали веселье. Мы пообщались с теми, кто веселился на Штромке и узнали, как собираются проводить Иванову ночь, что у них на столах и почему некоторые празднуют именно сегодня. Смотрите видео!
К семи вечера на Штромке было очень много людей. Многие пришли большими компаниями - по 10-20 человек. Погода в этот вечер радовала - солнце светило ярко, было тепло и ветра совсем не было.
Оксана и Катрин пришли на пикник с семьями. Дети играли рядом, а они беседовали на покрывале. Женщины решили праздновать Иванову ночь именно сегодня, потому что завтра все места будут заняты, да и у них есть еще домашние дела.
Мы узнали у них есть ли какие-то традиции, связанные с этим праздником. «У меня никогда не было традиций, пока я не стала жить в Эстонии, а когда стала, начали отмечать праздники, как все другие люди. Стали придерживаться национальных праздников там, где ты живешь», - сказала Оксана.
На празднование Ивановой ночи они взяли игрушку в виде скелета собаки. «Кушать-то надо что-то», - шутливо сказала Катрин. Их стол ломился от разной еды: было много мяса, лаваш, ягоды, овощи. «У нас было почти все!» - радостно сказала Оксана.
Она также поделилась секретным рецептом приготовления вкусного маринада для шашлыка: «Уксус, лук и специи. И надо плюнуть немного туда. Это самый вкусный маринад». Завтра они праздновать уже не будут, но поедут в Пярну на парад победы. Женщины также рассказали, под каким лозунгом пройдет их Иванова ночь. «Семья», - скромно сказала Катрин. А для ее подруги Оксаны лозунгом оказалось слово «спокойствие».
Дима, Сергей и Алексей собрались просто так. Как отметил Дима, праздник отмечают в ночь на 24 июня. Завтра собираться они не планируют. Дима вчера был на праздновании Ивановой ночи в Ласнамяэ, а его друг поставил цель пройти десять тысяч шагов и прогуливался из Ласнамяэ в Пирита.
Обычно они отмечают Иванову ночь. Дима, например, собирается с друзьями в лесу, привозят палатки, бассейн. «Но это если хорошая погода», - подметил он. «Сами представьте, четыре дня выходных, и надо с друзьями встретиться хотя бы на один день», - добавил Сергей. Сегодня у него с женой 21-я годовщина свадьбы, но, к сожалению, супруга на работе.
Сегодня мужчины не готовили - днем купили еду на ярмарке рядом. «Рыбьи щечки (какой точно рыбы мужчины затруднились ответить - прим.ред), колбаска, грузинское мясо, шашлык был», - рассказал Дима. А Алексей сказал, что на ярмарке не продавался шашлык из баранины. «Пытался купить шашлык из баранины. К сожалению, нет - распродали все. Очень дефицитный товар. А свинину не хочется», - рассказал он.
«Пока не хотим заканчивать вечер - погода сегодня очень хорошая!» - сказал Дима.
Но не все собрались на Штромке праздновать Иванову ночь. Венера и ее друзья празднуют 18-летие подруги. «У нас тут просто туса: шашлык, мохито безалкогольное, пиво алкогольное, мы тут играем, развлекаемся, погодка хорошая». Девушка обычно отмечает с семьей Иванову ночь. «Мы просто иногда ходим на костер, который тут иногда разжигают, пикничок, шашлычок, туда-сюда», - рассказала девушка.
Выбор шашлыка всегда разный: в ягодном, сливочном, манго. На вопрос о выборе места Венера ответила четко: «Тут все, тут всем хорошо, удобно, есть море, много места, все знакомые, и далеко ехать не надо».
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