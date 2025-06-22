ВИДЕО Жители Таллинна уже начали отмечать Иванову ночь на Штромке: «Пикничок, шашлычок, туда-сюда»

Дима, Сергей и Алексей собрались просто так. Как отметил Дима, праздник отмечают в ночь на 24 июня. Завтра собираться они не планируют. Дима вчера был на праздновании Ивановой ночи в Ласнамяэ, а его друг поставил цель пройти десять тысяч шагов и прогуливался из Ласнамяэ в Пирита.

Обычно они отмечают Иванову ночь. Дима, например, собирается с друзьями в лесу, привозят палатки, бассейн. «Но это если хорошая погода», - подметил он. «Сами представьте, четыре дня выходных, и надо с друзьями встретиться хотя бы на один день», - добавил Сергей. Сегодня у него с женой 21-я годовщина свадьбы, но, к сожалению, супруга на работе.

Сегодня мужчины не готовили - днем купили еду на ярмарке рядом. «Рыбьи щечки (какой точно рыбы мужчины затруднились ответить - прим.ред), колбаска, грузинское мясо, шашлык был», - рассказал Дима. А Алексей сказал, что на ярмарке не продавался шашлык из баранины. «Пытался купить шашлык из баранины. К сожалению, нет - распродали все. Очень дефицитный товар. А свинину не хочется», - рассказал он.

«Пока не хотим заканчивать вечер - погода сегодня очень хорошая!» - сказал Дима.

Но не все собрались на Штромке праздновать Иванову ночь. Венера и ее друзья празднуют 18-летие подруги. «У нас тут просто туса: шашлык, мохито безалкогольное, пиво алкогольное, мы тут играем, развлекаемся, погодка хорошая». Девушка обычно отмечает с семьей Иванову ночь. «Мы просто иногда ходим на костер, который тут иногда разжигают, пикничок, шашлычок, туда-сюда», - рассказала девушка.

Выбор шашлыка всегда разный: в ягодном, сливочном, манго. На вопрос о выборе места Венера ответила четко: «Тут все, тут всем хорошо, удобно, есть море, много места, все знакомые, и далеко ехать не надо».