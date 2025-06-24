Три знака Зодиака преодолеют любые проблемы в ближайшие дни: кто они

Козерог

На этой неделе возможны напряженные моменты в отношениях - с партнером или кем-то из близкого круга. Может возникнуть ощущение недостаточной поддержки, что затронет как эмоции, так и материальные вопросы. Вместо привычного анализа стоит попробовать открытый разговор. Прозрачность и готовность выйти из зоны комфорта помогут не только решить проблему, но и укрепить связь.

Весы

Сложности могут проявиться в рабочей сфере - особенно если долго игнорировались личные границы. Есть риск перегрузки из-за стремления сохранить гармонию. Важно вовремя обозначить пределы своих возможностей. При этом дипломатичность, присущая Весам, поможет сделать это деликатно. Поддержка близких и забота о себе будут особенно важны.

Водолей