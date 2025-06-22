9-летний мальчик спас свою беременную мать: «Я был просто в шоке»

Оливер Уэр только вернулся из школы, когда внезапно услышал громкий звук и побежал в ванную. Там он нашел свою беременную мать Никки, лежащую без сознания на полу, сообщает New York Post.

«Я запаниковал, стал ее тормошить, - рассказал третьеклассник местному телеканалу WLWT. - Кричал: “Мама, мама!”»

«Я был просто в шоке». Среагировав быстро, мальчик сначала позвонил бабушке, поскольку его отец Джефф еще был на работе, а затем набрал номер службы спасения.

«Моя мама в ванной, она упала и потеряла сознание, мне срочно нужна помощь!» - сказал он оператору. По его инструкции Оливер проверил дыхание мамы и остался рядом с ней до приезда скорой помощи.

«Я думал только об одном: “Сделаю все, лишь бы мама очнулась”», - вспоминает мальчик.

Скорая помощь приехала очень быстро и доставила Никки в больницу, где через несколько часов она родила девочку, которую назвали Райли.

«В таких ситуациях время имеет решающее значение как для мамы, так и для ребенка. Если бы судороги продолжались, ребенок мог бы остаться без кислорода, - объяснила медсестра Тейлор Соби. - Счет на минуты».

Отец Джефф признался, что безмерно гордится сыном. «Он спас мать и свою младшую сестру. И именно это делает его настоящим героем», - сказал он.