«Если ты его видишь в небе – значит, ты не цель»: бомбардировщик, который нанес удары по иранским ядерным объектам, может оставаться невидимым для радаров

Самолет был показан руководству ВВС США впервые в 1988 году, и тогда лишь немногие знали, что это за машина. Первый испытательный полет этого бомбардировщика состоялся 17 июля 1989 года, а его разработка обошлась в 42,8 миллиарда долларов.

Первый такой самолет поступил на вооружение ВВС США в 1993 году.

Максимальная скорость этой стратегической бомбардировочной машины составляет 1010 километров в час, а запас хода на одной заправке - до 11 тысяч километров. Бомбардировщик может дозаправляться в воздухе с помощью самолета-заправщика. 90 процентов конструкции B-2 Spirit выполнено из композитных материалов, размах крыльев составляет 52,4 метра, высота - 5,1 метра, площадь крыла - 490 квадратных метров.

Длина самолета - 21 метр, порожняя масса - 72,6 тонны.

Обнаружить этот двухместный бомбардировщик на радаре крайне сложно благодаря стелс-технологии, которая позволяет ему долго оставаться невидимым для приборов, фиксирующих электромагнитное излучение.

Кроме того, в конструкции самолета предусмотрен глушитель шума двигателей, а в хвостовой части установлен лазерный датчик, который сигнализирует, если появляется след от конденсации. Чтобы избежать такого следа, пилоты меняют высоту полета.