«Если ты его видишь в небе – значит, ты не цель»: бомбардировщик, который нанес удары по иранским ядерным объектам, может оставаться невидимым для радаров

Президент США Дональд Трамп объявил в субботу, что Вооруженные силы США нанесли «очень успешный удар» по трем иранским ядерным объектам. Для бомбардировки были использованы самолеты, которых нет больше ни у одной другой страны.
По словам Трампа, ядерные объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо «полностью уничтожены». Главной целью был расположенный глубоко под землей комплекс Фордо.
Трамп подтвердил, что использовались стратегические бомбардировщики-невидимки B-2, но не уточнил, какие именно бомбы были сброшены, сообщает Postimees.
В то же время зарубежные СМИ сообщали, что на объект Фордо были сброшены 15-тонные бомбы, разрушающие бункеры.
Такие бомбы, которые, как полагают, США применили против иранских ядерных объектов, есть только у американцев.
New York Post отмечает, что для такой мощной бомбы - самой крупной неядерной бомбы в арсенале США - была серьезная причина: завод по обогащению урана в Фордо, который был одной из целей, находится примерно на стометровой глубине внутри горы.
Огромный вес этой бомбы означает, что доставить ее к цели способен только бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit - реактивный самолет, которого нет у ВВС Израиля. На самом деле, такого бомбардировщика нет ни у кого, кроме США. В субботу Трамп также подтвердил использование бомбардировщиков-невидимок B-2. Эти бомбардировщики по-английски называют stealth - они способны незаметно преодолеть воздушную оборону противника, словно «вор в ночи».
Создан для прорыва через плотную ПВО противника
Редакция Elu24 писала в 2020 году, что компания Northrop Grumman начала строить B-2 Spirit - самолеты с технологией «стелс», делающей их невидимыми для радаров, - как секретный проект в конце 1970-х годов.
Самолет был показан руководству ВВС США впервые в 1988 году, и тогда лишь немногие знали, что это за машина. Первый испытательный полет этого бомбардировщика состоялся 17 июля 1989 года, а его разработка обошлась в 42,8 миллиарда долларов.
Первый такой самолет поступил на вооружение ВВС США в 1993 году.
Максимальная скорость этой стратегической бомбардировочной машины составляет 1010 километров в час, а запас хода на одной заправке - до 11 тысяч километров. Бомбардировщик может дозаправляться в воздухе с помощью самолета-заправщика. 90 процентов конструкции B-2 Spirit выполнено из композитных материалов, размах крыльев составляет 52,4 метра, высота - 5,1 метра, площадь крыла - 490 квадратных метров.
Длина самолета - 21 метр, порожняя масса - 72,6 тонны.
Обнаружить этот двухместный бомбардировщик на радаре крайне сложно благодаря стелс-технологии, которая позволяет ему долго оставаться невидимым для приборов, фиксирующих электромагнитное излучение.
Кроме того, в конструкции самолета предусмотрен глушитель шума двигателей, а в хвостовой части установлен лазерный датчик, который сигнализирует, если появляется след от конденсации. Чтобы избежать такого следа, пилоты меняют высоту полета.
Именно поэтому о B-2 Spirit существует расхожая фраза: «Если ты видишь его летящим в небе – значит, ты не цель». Многие считают его самым опасным военным самолетом в мире. Как сообщает Euronews, после завершения миссии в субботу несколько бомбардировщиков B-2 уже покинули воздушное пространство Ирана к моменту официального объявления. Первый B-2 Spirit был доставлен на базу ВВС США Уайтмен в штате Миссури в 1993 году и впервые применялся в 1999 году на войне в Косова.
После терактов 11 сентября 2001 года США использовали эти самолеты для бомбардировки баз Аль-Каиды и Талибана в Афганистане.
Соединенные Штаты не продают B-2 Spirit другим странам - он есть только на вооружении ВВС США.
В последние годы ведется разработка новой модификации - B-21 Rider. В сентябре прошлого года армия США раскрыла новые данные о будущем самолете, который своей сдерживающей мощью должен принести пользу и союзникам, отмечает ERR.
Как сообщало ERR прошлой осенью, по данным ВВС США, этот бомбардировщик может нести как обычные боеприпасы, так и ядерное оружие. Генерал ВВС Томас Бюсьер тогда сказал, что речь идет о «единственном в своем роде бомбардировщике». «Никто на планете не способен делать то, что делаем сейчас мы», - заявил Бюсьер.