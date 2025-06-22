ИСТОРИЯ Пастор-педофил, орудовавший в Тарту, тщательно записывал все свои преступления в дневник

«Служители бога и все прочие апологеты веры всегда стараются уверять, что вера и религиозное воспитание делают людей добрыми, честными, благородными и достойными, а также поднимают нравственный уровень всего общества». Этой фразой в июле 1961 года начиналась статья под заголовком «Познакомьтесь с пастором Виппером!» в газете Edasi. На деле, однако, в статье раскрывался вопиющий случай педофилии, публикация которого в те годы, скорее всего, преследовала антицерковные цели. Ведь всем было известно, что в Советском Союзе преступность «отсутствовала», поэтому столь подробное описание подобных событий было в ту пору крайне редким.

Ещё в апреле 1961 года издание Kommunismiehitaja писало о жизни бывшего пастора прихода Каэрла в Тарту. Читателю рисовалась живая картина: в кабинете следователя на стуле сидел мужчина, как-то странно сгорбившись. Он прижал правую руку к глазам, будто прикрывая их от света. Губы были крепко сжаты. Пальцы левой руки сжимали черную оправу очков. Тишину время от времени нарушали вопросы следователя, ответы арестованного и движение пера по бумаге.

- «Ваша фамилия, имя, отчество и год рождения?» - обратился следователь к подозреваемому.

Не убирая руку с глаз, тот после небольшой паузы ответил:

«Артур Карлович Виппер, родился в 1907 году».

- Ваш последний адрес?

- Тарту, улица Пикк 26-1-b.

- Образование?

- В 1938 году окончил теологический факультет Тартуского университета, получив пасторское звание.

- Привлекались ли вы ранее к уголовной ответственности?

- Да, у меня было пара небольших неприятностей. Во время работы в конторе материально-технического снабжения меня обвиняли в содействии аферистам и присвоении государственных средств, а позже - в мелком хищении.

- Расскажите о своей преступной деятельности!