ИСТОРИЯ Пастор-педофил, орудовавший в Тарту, тщательно записывал все свои преступления в дневник

«Служители бога и все прочие апологеты веры всегда стараются уверять, что вера и религиозное воспитание делают людей добрыми, честными, благородными и достойными, а также поднимают нравственный уровень всего общества». Этой фразой в июле 1961 года начиналась статья под заголовком «Познакомьтесь с пастором Виппером!» в газете Edasi. На деле, однако, в статье раскрывался вопиющий случай педофилии, публикация которого в те годы, скорее всего, преследовала антицерковные цели. Ведь всем было известно, что в Советском Союзе преступность «отсутствовала», поэтому столь подробное описание подобных событий было в ту пору крайне редким.
Ещё в апреле 1961 года издание Kommunismiehitaja писало о жизни бывшего пастора прихода Каэрла в Тарту. Читателю рисовалась живая картина: в кабинете следователя на стуле сидел мужчина, как-то странно сгорбившись. Он прижал правую руку к глазам, будто прикрывая их от света. Губы были крепко сжаты. Пальцы левой руки сжимали черную оправу очков. Тишину время от времени нарушали вопросы следователя, ответы арестованного и движение пера по бумаге.
- «Ваша фамилия, имя, отчество и год рождения?» - обратился следователь к подозреваемому.
Не убирая руку с глаз, тот после небольшой паузы ответил:
«Артур Карлович Виппер, родился в 1907 году».
- Ваш последний адрес?
- Тарту, улица Пикк 26-1-b.
- Образование?
- В 1938 году окончил теологический факультет Тартуского университета, получив пасторское звание.
- Привлекались ли вы ранее к уголовной ответственности?
- Да, у меня было пара небольших неприятностей. Во время работы в конторе материально-технического снабжения меня обвиняли в содействии аферистам и присвоении государственных средств, а позже - в мелком хищении.
- Расскажите о своей преступной деятельности!
Эти слова заставили арестованного опустить руку с лица на колени. Немного собравшись, он тихо начал:
- Пара неприятностей в прошлом не дает вам права задавать такой вопрос. Я всегда был добропорядочным человеком. Когда я работал пастором в церкви Каэрла, прихожане были мною довольны. Не думайте, у меня много уважаемых знакомых. Консистория предлагала мне место пастора на Хийумаа. Я отказался, потому что приход был слишком мал. Несмотря на это, мне из консистории выслали единовременную помощь в 500 рублей. Видите, как высоко ценят Виппера. И вы смеете меня обвинять в сексуальных преступлениях! Здесь произошла ошибка, возможно, на основании недостоверных сведений. Либо отпустите меня немедленно, либо я подам письменную жалобу. Затем еще...
Последнюю фразу оправдывающийся подсудимый так и не договорил - испугался: он увидел в руках следователя знакомые школьные тетради и книжку с его дневником, куда с особым тщанием и подробностью, используя нецензурные выражения, записывал каждое совершенное преступление.
На вопрос: «Как вы относитесь к написанному в дневнике?» - он лишь беспомощно пожал плечами.
Оправдаться у Артура Виппера больше не было никакой возможности. Его истинное лицо было раскрыто.
На суде раскрываются ужасные поступки
Edasi повествует о судебном процессе в Тарту, на котором лютеранский священнослужитель должен был ответить за многочисленные преступления, совершенные им на протяжении десяти лет в отношении несовершеннолетних девочек.
Судебное заседание началось утром 5 июля в зале народного суда Тартуского района. Народный судья Киратс открыл заседание, и скамьи подсудимых поднялся 53-летний мужчина. Из-под черной оправы он смотрел темными глазами исподлобья. Губы были крепко сжаты, словно он боялся, что из них невольно сорвутся признания.
Подсудимый Артур Виппер был назначен 23 января 1958 года консисторией Эстонской евангелическо-лютеранской церкви на должность пастора в приходе Рейги на Хийумаа - Тартуский университет, теологический факультет Виппер окончил в 1938 году.
В обвинительном заключении, составленном следственными органами, Випперу инкриминировались преступления по четырем статьям УК ЭССР: изнасилование, повлекшее тяжкие последствия для потерпевшей; совершение полового акта с лицом женского пола младше 12 лет с применением насилия; развращение несовершеннолетних младше шестнадцати лет и, наконец, злостное хулиганство.
Из материалов дела следовало, что все преступления Виппера объединяла одна черта - их причиной стали его сексуальные склонности к малолетним.
Особо тяжкое преступление Виппер совершил 11 января 1961 года в парке туберкулезной больницы в Тарту, где он изнасиловал десятилетнюю девочку, причинив ей тяжелые телесные повреждения. Из показаний пострадавшей, а также из рассказа самого Виппера следовало, что совершено оно было с крайним циничным безразличием.
Совершив преступление, Виппер тут же сбежал, оставив ребенка, потерявшего сознание от боли, на месте. Его не интересовало, жива ли девочка, или уже умерла. Врачи городской клинической больницы спасли ей жизнь, но какие психологические проблемы при этом остались у ребенка, можно только догадываться.
Схема была предельно жестокой
Происшедшее у туберкулезной больницы не было первым преступлением Виппера. В ходе следствия установили, что за последние десять лет он последовательно «обольщал» (сегодня мы бы не стали использовать это слово в таком контексте) и развращал несовершеннолетних девочек. Связь с ними он искал настойчиво - на улицах города, у них дома, за чертой города, где дети пасли скот.
Виппер совершал преступления обдуманно и целенаправленно. Это подтверждают и его дневники, из которых явствует, что он разработал «методические основы обольщения». В них он описывал, как подходить к девочкам, завоевывать их доверие, нейтрализовать их бдительность.
В отношении четырех несовершеннолетних девочек Випперу удалось достичь своей подлой цели. Он любил представляться детям преподавателем музыки и заманивал их к себе домой на Пикк улицу. По словам жертв, он угощал их сладостями и деньгами, а если этим не удавалось, запугивал и бил.
На суде выяснилось, насколько разрушительным оказалось влияние педофила на жертв - некоторые начали врать родителям, резко ухудшилась успеваемость, кто-то бросил школу, характер детей изменился. «После знакомства моих детей с Виппером я перестала их узнавать. Раньше они были по-детски нежными, теперь в их душе появилось что-то тяжелое, чужое», - говорила в суде одна из матерей.
Омерзительные записи в дневнике
Однако золотое время для преступника оставалось позади еще до ареста. Девочки, прежде бывавшие у Виппера, подросли, поумнели, порвали с ним отношения. Новых жертв стало искать все труднее. Тем не менее его видели подкарауливающим у Эмайыги и в парке Карлова, но особенно предпочитал он в качестве «места охоты» парк Ропка, где после уроков гуляло много школьников. Поняв, что в районе Ропка он уже на виду и может быть опознан, Виппер переместился ближе к туберкулезной больнице на Рижском шоссе.
В ходе обыска в квартире Виппера сотрудники следствия нашли рукопись объемом 315 страниц. Записи были настолько отвратительны, что даже при необходимости их нельзя было зачитать вслух даже на закрытом судебном заседании. На допросе Виппер назвал их «самыми сокровенными тайными желаниями своей души». Позже, выступая в суде, он цинично окрестил их «летописью любви».
В дневнике были подробно описаны все отвратительные поступки, совершенные в его квартире. Там же, с точностью бухгалтерской книги, зафиксировано, сколько и какой девочке он платил. В ходе обыска обнаружили и большую коллекцию порнографических фотографий. Среди всего этого ужаса оказалось и изображение Христа...
Из материалов дела следовало, что сначала Виппер отрицал все. Позже облачился в «одеяние кающегося грешника», говорил о проснувшейся совести и стараниях измениться, признался в изнасиловании ребенка и дал подробные показания. Еще спустя время решил, что чистосердечное признание ему невыгодно, и примерил роль «невинно пострадавшего», вновь отрицая обвинения и ссылаясь на принуждение со стороны следствия.
Предпочитая психиатрическую больницу тюрьме, Виппер в течение всего следствия симулировал слабоумие, пытался внушить, что не отвечает за свои поступки. Однако ввести в заблуждение следствие и суд ему не удалось: судебный психиатр признал Виппера вменяемым, к ответственности он был привлечен.
На судебном заседании пастор лгал без остановки, изворачивался, пытался оболгать жертв. Раскаиваться не собирался и всячески запутывал процесс. Немалую помощь ему оказывала сестра, Альма Виппер, занимавшаяся поиском лжесвидетелей. Вину признал только, когда понял, что его разоблачили свидетельскими показаниями.
Даже в последнем слове, когда порой даже самый испорченный преступник проявляет хоть какую-то искренность, Виппер не изменил себе. Он не раскаялся, а выдумал фантастическую версию, будто несовершеннолетние девочки сами его совращали и толкали на преступление.
Двойная жизнь Виппера
Виппер вел двойную жизнь. С одной стороны, старался казаться простым трудящимся, с другой - не порывал связей с церковью, что в советское время и без того было подозрительно. На суде государственный обвинитель отметил, что Виппер «оставил себе два пути». Какой был выгоднее в тот или иной момент - тот он и выбирал.
Так, с 1938 по 1940 год он работал пастором прихода Кярла на Сааремаа. В 1940 году, уже после прихода советской власти, осенью того же года пошел в партком Сааремаа. Партийный работник Василий Рийс вспоминал, как Виппер представился: «Виппер, пастор Кярла, отказываюсь от духовного звания и хочу вступить в коммунистическую партию. Я не верю и не могу больше никого обманывать. Это подло. Я вру только ради хлеба».
В тот раз Виппер оставил пост пастора, но в партию его, разумеется, не приняли. Как сам он писал в 1956 году в письме епископу Кийвиту, все это время он был «в контакте с церковной жизнью». В дневнике Виппера также есть страницы, отражающие его религиозные переживания: он пишет о причастии, о том, что бог милостив и не наказывает его за греховную жизнь, а прощает все.
В 1956 году, когда преступления Виппера уже привели его к краху, он пытался вернуться в церковную жизнь, восстановил связи с высшими церковными кругами, настойчиво добивался места пастора. Консистория ELK пошла ему навстречу и 23 января 1958 года назначила пастором прихода Рейги на Хийумаа. Однако Виппер вскоре выяснил, что для него это место слишком скудно - приход мал, доходов мало. Он отказался и стал требовать у своего бывшего однокурсника епископа Кийвита более престижного места.
Из его переписки с консисторией и епископом Кийвитом видно, что Виппер остался верен своей подлости. Он оказался прав разве что только в том, что бог действительно его не покарал - это пришлось сделать суду. Народный суд Тартуского района признал Виппера виновным во всех инкриминируемых преступлениях и приговорил к 15 годам лишения свободы.
Вечером 7 июля, когда народный судья уже писал приговор, у здания суда собралось несколько сотен человек. Люди требовали для Виппера более сурового наказания. Статья в Edasi завершалась словами о том, что Виппер изолирован и обезврежен.
Эпилог
Артур Виппер вышел на свободу в 1976 году и устроился работать похоронным музыкантом в Пылва. Уже через год он снова оказался на скамье подсудимых. Причина была та же - педофилия.
На этот раз его «охотничьими угодьями» стала тартуская купальня, а любимыми жертвами вновь были десятилетние девочки. «Орудием» стал вырезанный из дерева фаллоимитатор. До изнасилования дело на этот раз не дошло - подозрительного мужчину вовремя задержали спасатели. В основном он занимался эксгибиционизмом и домогательствами.
За это Виппер был приговорен к шести годам лишения свободы и вновь освободился в 1981 году. Скончался 30 сентября 1989 года. Примечательно, что его брат Карл был уважаемым хирургом.