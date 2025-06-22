БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В четырех европейских странах распространяется опасный для жизни вирус

«Вирус с потенциально смертельным исходом вызывает воспаление печени и нарушает ее нормальную работу - в крайних случаях заболевание может привести даже к смерти», - предупреждают медицинские эксперты.

В этом году гепатит А быстро распространяется в Австрии, Чехии, Венгрии и Словакии - всего в этих четырех странах уже подтверждено 2097 случаев заражения.

«В Словакии, где вспышка началась еще в конце 2022 года, за 2025 год уже зарегистрировано 880 новых случаев», - говорится в недавней оценке риска Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Гепатит А, или желтуха, прежде всего влияет на работу печени. Фото: shutterstock.com

Вирус передается фекально-оральным путем - через зараженные продукты питания, воду или грязные руки. Частицы вируса, содержащиеся в экскрементах зараженного человека, могут проникать в организм других людей при нарушениях гигиены. По этой причине в народе заболевание получило название «болезнь грязных рук».

Болезнь повреждает печень, нарушая ее способность перерабатывать и выводить из организма вещество под названием билирубин. Его накопление в организме вызывает желтуху - пожелтение кожи и белков глаз. Симптомами также могут быть темная моча, зуд кожи и расстройства пищеварения.

Опасность болезни заключается в том, что многие зараженные могут вовсе не испытывать симптомов - таким образом, они способны неосознанно передавать вирус другим, что делает распространение инфекции в больших коллективах особенно коварным.

Большинство заболевших выздоравливают самостоятельно, однако в тяжелых случаях поражение печени может стать угрозой для жизни, вызывая печеночную недостаточность, требующую неотложной медицинской помощи.