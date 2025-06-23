ГОРОСКОП НА 23 ИЮНЯ У Близнецов трудный день, Девам не повезет

Лев

День нейтрален; негативные тенденции присутствуют, но уравновешены позитивными, что и позволяет чувствовать себя вполне уверенно. Основные проблемы касаются двух аспектов жизни – здоровья и финансовой ситуации. Уделите внимание профилактическим процедурам, постарайтесь отказаться от дурных привычек. От незапланированных покупок лучше воздержаться, помня о том, что денежные поступления заставят себя ждать.

Массу полезной информации можно получить в ходе неформальных бесед с руководством и коллегами. Однако помните, что слухи и сплетни – не для вас; принимать во внимание следует только факты. Старшие родственники помогут словом и делом, если возникнут серьезные трудности.

Дева

Снижен жизненный потенциал, к тому же представителям данного знака явно не хватает осторожности и предусмотрительности. Все это может привести к финансовым потерям, контакту с сомнительными персонами, а также неприятностям, вызванным стремлением переложить свои обязанности на чужие плечи. Чрезвычайно важна самодисциплина. Не позволяйте себе лениться, тратить время на бесполезные, хоть и очень увлекательные занятия.

Близкие люди готовы окружить вас вниманием, но их замечания порой кажутся обидными, а советы – совершенно неуместными. Сейчас не время вступать в дискуссии; благоприятный момент для того, чтобы отстаивать свою точку зрения, наступит несколько позже.

Весы