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ФОТО Кейт Миддлтон показала принца Уильяма в необычной обстановке в честь его 43-летия

Фото статьи

Принцесса Уэльская Кэтрин в 43-й день рождения супруга порадовала поклонников королевской четы необычным фото виновника торжества. 

На снимке, которым Кейт Миддлтон поделилась в Instagram, принц Уэльский запечатлен в окружении трех щенят породы кокер-спаниель и их матери, собаки по кличке Орла, которую королевской чете преподнес в начале 2021 года брат принцессы Джеймс Миддлтон.

«С днем рождения! С любовью, К, Д, Ш, Л, Орла и щеночки!» - оставила лаконичную подпись под снимком Кейт, перечислив поздравляюх принца себя и детей только по первым буквам имен.

Кейт Миддлтон и принц Уильям знакомы с начала нулевых. Их отношения приобрели романтический характер в 2003 году, пара много путешествовала вместе, а спустя пару лет Кейт Миддлтон стала часто появляться на мероприятиях с участием королевской семьи. Свадьба Уильяма и Кейт состоялась 29 апреля 2011 года. Сейчас супруги воспитывают троих детей: 12-летнего Джорджа, 10-летнюю Шарлотту, 7-летнего Луи

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