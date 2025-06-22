ФОТО Кейт Миддлтон показала принца Уильяма в необычной обстановке в честь его 43-летия

На снимке, которым Кейт Миддлтон поделилась в Instagram, принц Уэльский запечатлен в окружении трех щенят породы кокер-спаниель и их матери, собаки по кличке Орла, которую королевской чете преподнес в начале 2021 года брат принцессы Джеймс Миддлтон.

«С днем рождения! С любовью, К, Д, Ш, Л, Орла и щеночки!» - оставила лаконичную подпись под снимком Кейт, перечислив поздравляюх принца себя и детей только по первым буквам имен.