До Нарнии далеко: юная австралийка, которую долго считали убитой, нашлась живой в шкафу у своего избранника

Исчезновение Наташи и условия, в которых она провела пять лет, были поистине поразительными. Убежав из дома в 1998 году, она спряталась у Скотта, которому тогда был 21 год. Несмотря на внимание прессы и масштабные поиски, Наташе удалось остаться незамеченной. Оказалось, что пара все тщательно спланировала и приложила немало усилий, чтобы Наташу не нашли.

За пять лет она выходила на улицу всего несколько раз - только под покровом темноты, на ближайший пляж или в парк. Скотт тем временем обеспечивал ее всем необходимым. Интересно, что такое существование было полной противоположностью стремлению девушки к независимости и свободе. Она проводила дни в тесных комнатах, читала, смотрела телевизор, поддерживая иллюзию своей несуществующей жизни.