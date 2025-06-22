«Трагедия у моря»: происшествие, на всю жизнь изменившее жизнь молодой пары

Первой реакцией Гранта после того, как он узнал, что фотография получила Пулитцеровскую премию, стало конкретное удивление. Он сначала даже не мог в это поверить. Нужно отметить, что Грант получил за это фото не только Пулитцеровскую премию, но и награду редактора Associated Press.

Что для одних достижение, для других - беда. Для семьи Макдональд это был действительно трагический день, который они будут помнить всю жизнь.

В первом интервью Джон и Мэри вспомнили произошедшее:

«После завтрака Сара (старшая дочь пары) хотела показать Майклу (погибший мальчик), как строить песчаный замок. Майкл не мог дождаться, поэтому Сара взяла его на руки и понесла на пляж. Обычно мы не против, что они бегут вперед, так как пляж очень близко к нашему дому. Сегодня в нашем распоряжении был весь пляж. Он был пуст, так как в городе проходило какое-то спортивное мероприятие. Мы шли за ними и видели, что Майкл собирает ракушки, что все хорошо, но затем...» - рассказал Джон, не в силах сдержать слезы. Рассказ продолжила Мэри:

«Когда мы поняли, что Майкл пропал, я бежала и кричала, пока полностью не потеряла голос. Джон вернулся домой, чтобы посмотреть, не вернулся ли Майкл туда. Когда Джон ушел, я далеко в воде увидела Майкла. Я кричала, но у меня было ощущение, что я не издаю ни звука. Я махала руками, однако казалось, что они свинцовые. Я не знала, что делать».

Джон продолжил: «Когда я вернулся обратно из дома, я увидел, что моя жена в истерике. Первое, что она сделала - подбежала ко мне и схватила за рубашку так сильно, что мне казалось - она порвется».