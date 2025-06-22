«Трагедия у моря»: происшествие, на всю жизнь изменившее жизнь молодой пары

2 апреля 1954 года фотограф газеты Los Angeles Times Джон Грант отдыхал во дворе своего дома в Эрмоса Бич, когда вдруг услышал крик соседей о том, что на пляже что-то произошло. Ведомый инстинктом, Грант схватил свой фотоаппарат Rolleiflex и поспешил на пляж. Там он увидел пару в отчаянии.
На пляже вблизи порочных волн в объятиях друг друга стояла молодая пара - Джон и Мэри Макдональд. Язык их тел ясно показывал нечто, что заставило сердце Гранта сжаться. Он понял, что кто-то пропал, и с расстояния 60 метров сделал фотографию, писала тогда газета Los Angeles Times.
Только после этого он узнал, что всего за несколько мгновений до этого девятнадцатимесячный малыш пары играл в песке на пляже, когда огромная волна унесла его в море. Несмотря на все попытки родителей спасти малыша, кроме как ждать, больше ничего сделать было нельзя. Позднее тем же днем в 1,6 километра дальше по пляжу было найдено тело ребенка.
На следующий день на обложке газеты Los Angeles Times появилась фотография под названием «Трагедия у моря» (Tragedy by the Sea). В 1955 году она получила Пулитцеровскую премию как лучший снимок прессы. Комитет Пулитцеровской премии охарактеризовал фотографию как «острую и глубоко трогающую». Впрочем, сначала Гранту тяжело было смотреть на сделанную им фотографию, пишет портал Rare Historical Photos.
«Сначала ему сложно было на нее смотреть», - рассказала в 2007 году дочь Гранта.
Гранту тогда был 31 год, и у него у самого была трехлетняя дочь. Запечатленной на фотографии парой были местные жители, и хоть Грант и не знал их лично, он знал близких им людей.
В газете Грант, которого знают и как Джека, в основном работал фотографом вечерних новостей, трудившимся с четырех или пяти часов вечера до ночи. Его дочь рассказывала, что главным образом отцу приходилось фотографировать пожары.
Первой реакцией Гранта после того, как он узнал, что фотография получила Пулитцеровскую премию, стало конкретное удивление. Он сначала даже не мог в это поверить. Нужно отметить, что Грант получил за это фото не только Пулитцеровскую премию, но и награду редактора Associated Press.
Что для одних достижение, для других - беда. Для семьи Макдональд это был действительно трагический день, который они будут помнить всю жизнь.
В первом интервью Джон и Мэри вспомнили произошедшее:
«После завтрака Сара (старшая дочь пары) хотела показать Майклу (погибший мальчик), как строить песчаный замок. Майкл не мог дождаться, поэтому Сара взяла его на руки и понесла на пляж. Обычно мы не против, что они бегут вперед, так как пляж очень близко к нашему дому. Сегодня в нашем распоряжении был весь пляж. Он был пуст, так как в городе проходило какое-то спортивное мероприятие. Мы шли за ними и видели, что Майкл собирает ракушки, что все хорошо, но затем...» - рассказал Джон, не в силах сдержать слезы. Рассказ продолжила Мэри:
«Когда мы поняли, что Майкл пропал, я бежала и кричала, пока полностью не потеряла голос. Джон вернулся домой, чтобы посмотреть, не вернулся ли Майкл туда. Когда Джон ушел, я далеко в воде увидела Майкла. Я кричала, но у меня было ощущение, что я не издаю ни звука. Я махала руками, однако казалось, что они свинцовые. Я не знала, что делать».
Джон продолжил: «Когда я вернулся обратно из дома, я увидел, что моя жена в истерике. Первое, что она сделала - подбежала ко мне и схватила за рубашку так сильно, что мне казалось - она порвется».
Фотография до сих пор известна во всем мире. Она буквально излучает боль и потерю, не оставляя равнодушным никого, кто на нее смотрит.