Стюардесса назвала напиток, который не стоит заказывать в самолете

Опытная бортпроводница Сью Фогвелл предупреждает: несмотря на популярность, классический коктейль «Кровавая Мэри» - не лучший выбор на борту. Этот напиток на основе водки, томатного сока и специй действительно многим кажется вкуснее именно в воздухе - и это не миф.

Научные исследования подтверждают, что из-за шума, вибрации и пониженного давления в салоне самолета у человека меняется восприятие вкусов. В частности, томатный сок в небе кажется более насыщенным и приятным, чем на земле.

Однако Сью советует воздержаться от «Кровавой Мэри» в полете. Причина - высокое содержание натрия, которое может усилить обезвоживание, к которому пассажиры и так склонны во время авиаперелетов.

Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) также предостерегает от употребления алкоголя и кофеина в воздухе:

«Во время длительных перелетов рекомендуется пить больше прозрачной жидкости, такой как вода, и ограничивать количество потребляемого алкоголя и кофеина», - отмечают специалисты NHS.