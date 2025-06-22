Стюардесса назвала напиток, который не стоит заказывать в самолете

Не каждый перелет длится час или два. Во время многочасового путешествия у многих возникает желание что-нибудь выпить, однако с выбором напитков стоит быть особенно осторожным, предупреждает Express.
Опытная бортпроводница Сью Фогвелл предупреждает: несмотря на популярность, классический коктейль «Кровавая Мэри» - не лучший выбор на борту. Этот напиток на основе водки, томатного сока и специй действительно многим кажется вкуснее именно в воздухе - и это не миф.
Научные исследования подтверждают, что из-за шума, вибрации и пониженного давления в салоне самолета у человека меняется восприятие вкусов. В частности, томатный сок в небе кажется более насыщенным и приятным, чем на земле.
Однако Сью советует воздержаться от «Кровавой Мэри» в полете. Причина - высокое содержание натрия, которое может усилить обезвоживание, к которому пассажиры и так склонны во время авиаперелетов.
Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) также предостерегает от употребления алкоголя и кофеина в воздухе:
«Во время длительных перелетов рекомендуется пить больше прозрачной жидкости, такой как вода, и ограничивать количество потребляемого алкоголя и кофеина», - отмечают специалисты NHS.
Пониженное давление и сухой воздух в салоне нередко вызывают сухость кожи, губ, глаз и слизистых, а обезвоживание от неподходящих напитков лишь усиливает дискомфорт.