ФОТО В Таллинне женщина с ребенком в коляске, возвращаясь домой, попала в неприятную ситуацию

«Произошла неприятная ситуация в Нымме, на извилистом участке дороги у дома по адресу Раудтее, 14, где после дождя два автомобиля дважды обрызгали меня и ребенка в коляске водой из лужи. Сначала темный седан, а сразу за ним белый внедорожник BMW», - пишет Сильвия в группе Nõmmekad в Facebook.

Женщина рассказывает, что у обочины была большая лужа, объехать которую было невозможно ни по тротуару, ни ненадолго выйдя на проезжую часть.

«Из-за поворота машины ехали на большой скорости, переходить дорогу было опасно. Я ждала возможности безопасно перейти, но именно в этот момент первый автомобиль подъехал ко мне. Второму водителю я успела подать знак руками, чтобы он сбавил скорость - я не успею убежать.

К сожалению, водитель не обратил на это внимание и никак не отреагировал. После происшествия ни один из водителей не остановился», - описывает случившееся Сильвия.

По ее словам, первый водитель мог не заметить ее, но со вторым ситуация была совершенно очевидной. «Если водитель не смотрел в телефон, он должен был видеть и меня, и мои жесты», - говорит Сильвия.

Мокрая детская коляска. Фото: Erakogu

Все купленные товары, одежда, телефон и, конечно же, ребенок дважды были облиты грязной водой из лужи. Сильвия надеется, что оба водителя прочитают ее пост.

«Обращаюсь также к управе района Нымме с вопросом: как вообще можно безопасно передвигаться с детской коляской в таком месте? Тротуар весь в лужах, на проезжую часть выйти невозможно - видимость плохая, а движение интенсивное. К сожалению, это не первый раз, когда на этом же повороте возникает подобная ситуация», - говорит Сильвия.

Она просит рассмотреть возможность улучшения дренажа в этом месте или пересмотреть организацию дорожного движения, чтобы обеспечить большую безопасность пешеходов.