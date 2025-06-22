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ФОТО В Таллинне женщина с ребенком в коляске, возвращаясь домой, попала в неприятную ситуацию

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи

Женщина, живущая в районе Нымме в Таллинне, в пятницу шла с детской коляской с рынка домой, когда попала в неприятную ситуацию. «Все покупки, одежда, телефон, не говоря уже о ребенке, дважды были обрызганы из грязной лужи», - рассказывает она.

«Произошла неприятная ситуация в Нымме, на извилистом участке дороги у дома по адресу Раудтее, 14, где после дождя два автомобиля дважды обрызгали меня и ребенка в коляске водой из лужи. Сначала темный седан, а сразу за ним белый внедорожник BMW», - пишет Сильвия в группе Nõmmekad в Facebook.

Женщина рассказывает, что у обочины была большая лужа, объехать которую было невозможно ни по тротуару, ни ненадолго выйдя на проезжую часть.

«Из-за поворота машины ехали на большой скорости, переходить дорогу было опасно. Я ждала возможности безопасно перейти, но именно в этот момент первый автомобиль подъехал ко мне. Второму водителю я успела подать знак руками, чтобы он сбавил скорость - я не успею убежать.

К сожалению, водитель не обратил на это внимание и никак не отреагировал. После происшествия ни один из водителей не остановился», - описывает случившееся Сильвия.

По ее словам, первый водитель мог не заметить ее, но со вторым ситуация была совершенно очевидной. «Если водитель не смотрел в телефон, он должен был видеть и меня, и мои жесты», - говорит Сильвия.

Мокрая детская коляска.

Все купленные товары, одежда, телефон и, конечно же, ребенок дважды были облиты грязной водой из лужи. Сильвия надеется, что оба водителя прочитают ее пост.

«Обращаюсь также к управе района Нымме с вопросом: как вообще можно безопасно передвигаться с детской коляской в таком месте? Тротуар весь в лужах, на проезжую часть выйти невозможно - видимость плохая, а движение интенсивное. К сожалению, это не первый раз, когда на этом же повороте возникает подобная ситуация», - говорит Сильвия.

Она просит рассмотреть возможность улучшения дренажа в этом месте или пересмотреть организацию дорожного движения, чтобы обеспечить большую безопасность пешеходов.

«Просто хочется найти решение для этого участка дороги. Мне не так жалко вещи, и ребенок не из хрусталя. Просто безответственность водителей была невероятной», - добавляет Сильвия.

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