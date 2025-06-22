Пять причин храпа и простые решения для каждой из них

Сон на боку помогает избежать этого. Также применяются шины выдвижения нижней челюсти, которые смещают ее немного вперед, увеличивая просвет дыхательных путей за языком - так называемую ретроглоссальную область.

Если человек склонен к дыханию через рот, специалисты рекомендуют использовать гипоаллергенный тейп, чтобы мягко закрывать губы во сне, стимулируя носовое дыхание и стабилизируя положение челюсти.

Язык

Язык - не пассивный участник сна. В фазе глубокого сна мышцы, удерживающие его на месте, расслабляются. У людей с крупным, слабым или недостаточно фиксированным языком он может западать назад, сужая дыхательные пути. Это усиливает поток воздуха и увеличивает вибрации, вызывающие храп.

Помогают специальные упражнения для укрепления языка. Например, «языковой жим»: прижимайте язык к небу и удерживайте несколько секунд. Другое упражнение - высовывание языка вперед и движение им в разные стороны: вверх, вниз и вбок - для улучшения тонуса и гибкости.

Для людей с привычкой дышать ртом, наклеивание тейпа на губы также помогает удерживать язык в естественном положении и не дает ему западать назад.

Мягкое нёбо

Мягкое нёбо - это гибкая часть, расположенная за твердым нёбом и заканчивающаяся язычком. Эти ткани участвуют в управлении потоком воздуха и предотвращают попадание пищи в носоглотку при глотании.