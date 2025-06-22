ВИДЕО Шура Би-2 про дуэт c Дарьей из Пурвциемса, чьи каверы собирают миллионы

Ранее Дарья уже была гостьей программы TVNET+ «В чем фишка?». Тогда писали, что самые просматриваемые клипы на канале The Rigans Band с ней на вокале - это каверы на песню группы «Порнофильмы» «Я так соскучился» (11 миллионов) и на «Апрель» Виктора Цоя (10 миллионов).

Дарью в коллектив к Шуре привела барабанщица Нелля Бубуянц. Они позвонили в 20:00 и пригласили девушку на репетицию. Репетиция была в 9 утра:

«Она не спала всю ночь. Выучила 12 песен. То есть она как пионер пришла. Такая вся трясется. Поет фантастически. Мы уже были, мы были в Дубае, мы играли на большом рок-фестивале в Турции прямо. Дашка - молодец, прямо поет фантастически».

«Может быть, мы к концу года сделаем в Риге опять концерт. Ну, посмотрим. Просто у Би-2 очень большой гастрольный график. У нас в сентябре начинается тур. До конца января мы будем в туре. Кстати, Би-2 практически заканчивают новый альбом, который появится, скорее всего, в конце, в середине декабря.

Так что весной следующего года будет новый альбом - поедем в тур с новым альбомом. Ну, а 20 декабря и если вы хотите круто провести Christmas и Новый год, приходите в Xiaomi Arēna. Это будет незабываемо!» - подытожил артист.