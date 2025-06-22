«Самая богатая волость Эстонии, но без большого праздника?» Жители критикуют празднование Иванова дня в Виймси

В группе Viimsilased в Facebook разгорелась дискуссия о праздновании Иванова дня в Виймси. Предприниматель Лаури Вийкна, опубликовавший пост, отмечает, что несмотря на выступление всего одного ансамбля, вход на праздник платный. Возникает вопрос, почему волость не устраивает для жителей масштабный праздник.
«Со всем уважением к ансамблю Laine и его наследию, считаю, что волость Виймси еще никогда не организовывала настолько слабое празднование Иванова дня. Выступает всего один ансамбль, и при этом берут плату за вход. Для сравнения: на празднике в волости Рае с бесплатным входом выступали Smilers, Анне Вески, Shanon, Hunt и Kukerpillid. Кроме того, там был Тиволи для детей!» - пишет предприниматель Лаури Вийкна.
«Неужели у волости нет ни денег, ни желания устроить что-то достойное для своих жителей?» - задается он вопросом.
Яркое празднование Иванова дня в волости Рае, на которое ссылается Вийкна, прошло 20 июня и предложило множество развлечений для всех.
В Виймси праздник состоится 23 июня в Музее под открытым небом.
«Как и полагается прибрежному народу, в этот день достают из кладовых лучшие угощения, пробуют специальное пиво, танцуют и просто проводят время вместе. Веселья и игр хватит на всю семью, а кульминацией вечера станет большой костер на морском берегу», - говорится в описании праздника.
В программе - выступления народных музыкантов и танцоров, а также традиционные игры. Главным исполнителем вечера станет ансамбль Laine, а во время перерывов музыку будет ставить диджей Эркки Сарапуу. В полночь всех пригласят на поиски цветка папоротника.
Билет на праздник стоит 12 евро при покупке в предпродаже (льготный - 10 евро), детям до 8 лет вход бесплатный. На месте билет обойдется в 15 евро.
Деревенских праздников недостаточно
Под постом Лаури Вийкна развернулось оживленное обсуждение празднования Иванова дня. Некоторые отмечают, что деревни Виймси сами организуют свои праздники, и вход на них бесплатный. В качестве примеров приводятся праздники в деревнях Леппнеэме и Лубья.
«Праздник был организован отлично! Для детей - батуты и аквагрим бесплатно. Везде чисто, есть места для еды, на сцене выступают ансамбли, атмосфера очень дружелюбная. Огромное спасибо деревне Лубья», - похвалил один из жителей Виймси.
Появляются предложения отказаться от множества отдельных деревенских праздников и объединить силы для проведения одного большого общеволостного праздника.
Однако Лаури Вийкна настаивает, что организацией такого праздника должна заниматься не деревня, а сама волость - ведь это самая богатая волость Эстонии.
«Нужно просто приложить немного больше усилий. Деревенские торжества - важная часть жизни общины, но нынешнее празднование - разочарование и просто смехотворное мероприятие», - считает он.
«Действительно стыдно», - соглашается с ним другой житель Виймси.
В комментариях к посту волость Виймси поясняет, что праздник Viimsi Jaanituli 2025 не организован волостью.
«Его организует музей за свой счет. Они принимают решения по программе и цене билетов. Выбор мероприятий достаточно разнообразен, так что каждый найдет что-то по вкусу», - отмечает волость.
«Виймси уже много лет не проводит собственных праздников, так как поддерживает различные мероприятия через развитие культурной и общинной деятельности. В деревнях и на островах праздники организуются как часть местной культурной жизни», - добавляют в объяснении.
Однако Лаури Вийкна остается недоволен таким ответом, указывая, что музей финансируется на 75 процентов из бюджета волости и действует согласно ее стратегии развития и указаниям.
«Почему тогда волость не выделит деньги на проведение действительно достойного праздника?» - спрашивает он.
Один из жителей Виймси добавляет, что стоит задуматься о смене места проведения.
«Площадка даже для тех, кто купил билет, слишком мала. Если сделать праздник бесплатным, территория не вместит всех желающих, а машины, скорее всего, будут припаркованы до Сельвера, и возникнет новая проблема», - отмечает он.
«Такая богатая волость в первую очередь должна проводить подобное мероприятие бесплатно для своих налогоплательщиков. Виймси - самая богатая волость Эстонии, о какой нехватке денег может идти речь?» - пишет один из комментаторов.
«Полностью согласен! В других волостях умеют устраивать масштабные и бесплатные праздники», - добавляет третий участник обсуждения.
«В Виймси тоже были отличные праздники. Помню один несколько лет назад, тогда выступали Shanon и 2 Quick Start. Да, вход был платный, но это действительно был праздник. Люди готовы платить, если оно того стоит», - делится мнением еще один житель Виймси.
Заместитель старейшины Виймси Алар Мик рассказал порталу Elu24, что волость уже много лет не проводит официальных празднований Иванова дня.
«Обязательно ли, чтобы организовывала праздник только волость, если у нас есть активные общины, культурные коллективы, дома культуры и народные дома, которые занимаются этим?» - объясняет Мик.
Он отмечает, что некоторые муниципалитеты вовсе не поддерживают местные общины.
«Это вопрос выбора: кто вкладывается в культуру, а кто - в коммерцию», - говорит Мик. Волость Виймси таким образом поддерживает культуру, предоставляя местным общинам возможность самостоятельно организовывать праздники.
«Пожелания общин в этом вопросе очень сильны. Эти традиции уходят корнями в десятилетия», - говорит он.
Мик подчеркивает, что у людей есть выбор - те, кто хотят насладиться атмосферой общинных праздников, могут прийти на праздники в деревнях Виймси.
«Не все мероприятия должны быть одинаковыми», - объясняет он, добавляя, что люди могут выбирать - идти на большой праздник, например, как в волости Рае, или на деревенский.
Виймси публикует на своей странице в Facebook обзор праздников по всей волости.
«По всей Виймси проходят праздники с развлечениями для всей семьи и на любой вкус - с живой музыкой, вкусными закусками и, конечно, традиционным костром», - говорится в сообщении.