«Самая богатая волость Эстонии, но без большого праздника?» Жители критикуют празднование Иванова дня в Виймси

Однако Лаури Вийкна остается недоволен таким ответом, указывая, что музей финансируется на 75 процентов из бюджета волости и действует согласно ее стратегии развития и указаниям.

«Почему тогда волость не выделит деньги на проведение действительно достойного праздника?» - спрашивает он.

Один из жителей Виймси добавляет, что стоит задуматься о смене места проведения.

«Площадка даже для тех, кто купил билет, слишком мала. Если сделать праздник бесплатным, территория не вместит всех желающих, а машины, скорее всего, будут припаркованы до Сельвера, и возникнет новая проблема», - отмечает он.

«Такая богатая волость в первую очередь должна проводить подобное мероприятие бесплатно для своих налогоплательщиков. Виймси - самая богатая волость Эстонии, о какой нехватке денег может идти речь?» - пишет один из комментаторов.

«Полностью согласен! В других волостях умеют устраивать масштабные и бесплатные праздники», - добавляет третий участник обсуждения.

«В Виймси тоже были отличные праздники. Помню один несколько лет назад, тогда выступали Shanon и 2 Quick Start. Да, вход был платный, но это действительно был праздник. Люди готовы платить, если оно того стоит», - делится мнением еще один житель Виймси.

Заместитель старейшины Виймси Алар Мик рассказал порталу Elu24, что волость уже много лет не проводит официальных празднований Иванова дня.