ВИДЕО «На конях и с факелами»: жители Таллинна рассказали, как они обычно отмечают Иванов день

Уже третий год подряд главной площадкой празднования в Ласнамяэ становится парк Тондилоо, который сегодня наполнился ароматом костра и шашлыков, а также звуками веселой музыки.​ Несмотря на ветреную погоду, многие пришли с позитивным настроем и сами согревали окружающих своим теплом.

«Первый мой праздник был в 72 году, и он мне запомнился на всю жизнь», - рассказала нам Валентина, которая имеет интересный опыт в праздновании Иванова дня. «На конях с факелами... Четыре коня с разных концов света подъехали, зажгли костер - это было такое представление!»

Арина, как наверное и большинство, отмечает Иванов день в окружении семьи и близких: «Мы все своей семьей собираемся в Маарду, и каждый год у нас проходят вечеринки на разную тему: в прошлом году у нас была вечеринка в стиле 90-х, а в этом году у нас гавайская вечеринка».

Какой же в Иванов день без шашлыков? Для многих - это шашлык из хорошо прожаренной баранины или свинины. Например, Валентина поедет всей семьей готовить шашлык на свежем воздухе: «Мы завтра семьей выезжаем на природу: будет и рыба, и шашлык и все! Это обязательно!»

«Честно, не очень люблю шашлык! Я больше люблю готовить сосиски!» - призналась Арина, предложив отличную идею для тех, кому шашлык уже порядком надоел.

Иванова ночь - это не только про веселье, но и про магию. Многие гости признавались, что глубоко верят в старинные поверья и с трепетом хранят древние традиции.

«Три этих дня нужно обязательно держать все открытым, просить здоровья», - рассказала Валентина. Она отметила, что до своего возраста ее поддерживали магия и вера. «Мне уже 77 лет, и это все с помощью всей этой магии и веры в силу природы».

Многие не забывают искать папоротник и прыгать через костер. Александр придерживается древних традиций, но через костер прыгать он уже не осмелится: «Прыгали в детстве, сейчас уже поздновато - кости сломаю!»