Можно ли заразиться глистами от суши: что говорит врач и как выбрать безопасные роллы

При шоковой заморозке, объясняет врач, эти паразиты погибают, и риск заражения глистами после потребления такой рыбы минимален. Именно поэтому стоит идти на суши в проверенные заведения, которые используют рыбу после шоковой заморозки.

Могут ли быть глисты в запеченных роллах? По словам диетолога, в случае, когда продукт проходит термическую обработку - жарку, варку, запекание - паразиты и бактерии уничтожаются.

«Наиболее безопасные суши и роллы - это, в частности, запеченные роллы, роллы с креветкой темпура, с копченым угрем и унаги, с качественными крабовыми палочками, с омлетом или сырные. Еще к более безопасным роллам и суши можно отнести те, ингредиенты которых были замаринованы или закопчены. В то же время самыми опасными можно назвать классические нигири, сашими и роллы с сырой рыбой, в том числе с тунцом, лососем», - объясняет эксперт.

Сколько суши можно съесть в день

Многих интересует: сколько роллов можно съесть за раз? По словам эксперта, этот вопрос очень индивидуален, потому что все зависит от очень многих факторов - состава суши, индивидуальной переносимости и общего состояния желудочно-кишечного тракта человека.

«В среднем в день взрослому здоровому человеку в день можно съедать от восьми до 12 кусочков качественных свежих суши», - говорит диетолог.