Можно ли заразиться глистами от суши: что говорит врач и как выбрать безопасные роллы

Разбираемся, почему суши считаются вредной едой, сколько можно съесть за раз и от чего могут завестись глисты, пишет UNIAN.
Суши - давно любимое блюдо миллионов, но вокруг него не утихают споры. Кто-то считает ее полезной едой, кто-то - наоборот, полагает, что суши могут быть опасны для здоровья. В чем же настоящая польза суши, есть ли от них вред, а также сколько их можно съесть без опаски, а кому, наоборот, даже один кусочек суши может навредить - рассказала врач нутрициолог-диетолог Иванна Лукьянчук.
Вред и польза суши для здоровья
Среди плюсов суши можно выделить такие:
- суши - это хороший источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые содержатся в жирных сортах рыбы, в том числе в лососе и тунце, и полезны для сердечно-сосудистой системы, мозга, способствуют уменьшению воспалительных процессов в организме;
- рыба и морепродукты - прекрасный источник высококачественного белка (нужен, в частности, для построения и восстановления мышечной ткани);
- в водорослях нори есть витамины и минералы - йод, кальций, железо;
- в овощах содержатся клетчатка (она улучшает пищеварение) и витамины;
- белый рис - источник углеводов, которые обеспечивают организм энергией.
Из минусов:
- этот же белый рис - имеет высокий гликемический индекс и может привести к быстрому повышению уровня сахара в крови, что провоцирует накопление жира в организме;
- суши с сырой рыбой низкого качества могут стать причиной заражения паразитами и бактериями;
- в соевом соусе и некоторых заправках - высокое содержание соли;
- роллы с сыром, жареными ингредиентами или майонезом могут быть очень калорийными.
И плюс ко всему следует помнить, что в некоторых видах крупных хищных рыб, например, в тунце, может накапливаться ртуть - таких суши много употреблять не стоит.
Некоторым группам людей лучше вообще отказаться от потребления суши с сырой рыбой:
- они запрещены беременным женщинам и тем, которые кормят малышей грудью - они могут «подхватить» паразитов, а лечить их будет трудно, так как нельзя принимать антипаразитарные средства;
- категорически запрещены суши детям до пяти лет - у них иммунная и пищеварительная система уязвимы к заражению паразитами;
- не стоит есть это блюдо людям, у которых снижен иммунитет, то есть, больным ВИЧ/СПИДом, тем, кто прошел трансплантацию органов, пациентам, которые болеют раком и проходят химиотерапию - организму таких людей также будет сложно противостоять паразитам;
- не следует употреблять суши людям с хроническими заболеваниями ЖКТ в состоянии обострения (гастритом, язвенной болезнью, панкреатитом или холециститом) - из-за наличия в рисе уксуса, добавления острых соусов и сырой рыбы может раздражаться слизистая оболочка желудка.
- аккуратно есть суши надо людям, которые имеют сахарный диабет - рис провоцирует скачки уровня сахара в крови.
Не рекомендуется также потреблять суши также пожилым людям, поскольку у них потенциально слабый иммунитет и медленный обмен веществ.
От чего могут завестись глисты после суши
«Вероятность того, что, съев суши, вы подхватите глисты, есть», - говорит Иванна Лукьянчук. - «Так как основным ингредиентом суши является сырая рыба, то в ней могут содержаться личинки паразитов, в том числе аниказидов или ленточных червей. И, конечно же, если рыба не прошла шоковую заморозку, то риск заражения паразитами будет возрастать».
При шоковой заморозке, объясняет врач, эти паразиты погибают, и риск заражения глистами после потребления такой рыбы минимален. Именно поэтому стоит идти на суши в проверенные заведения, которые используют рыбу после шоковой заморозки.
Могут ли быть глисты в запеченных роллах? По словам диетолога, в случае, когда продукт проходит термическую обработку - жарку, варку, запекание - паразиты и бактерии уничтожаются.
«Наиболее безопасные суши и роллы - это, в частности, запеченные роллы, роллы с креветкой темпура, с копченым угрем и унаги, с качественными крабовыми палочками, с омлетом или сырные. Еще к более безопасным роллам и суши можно отнести те, ингредиенты которых были замаринованы или закопчены. В то же время самыми опасными можно назвать классические нигири, сашими и роллы с сырой рыбой, в том числе с тунцом, лососем», - объясняет эксперт.
Сколько суши можно съесть в день
Многих интересует: сколько роллов можно съесть за раз? По словам эксперта, этот вопрос очень индивидуален, потому что все зависит от очень многих факторов - состава суши, индивидуальной переносимости и общего состояния желудочно-кишечного тракта человека.
«В среднем в день взрослому здоровому человеку в день можно съедать от восьми до 12 кусочков качественных свежих суши», - говорит диетолог.
Также суши могут быть частью сбалансированного рациона, - главное потреблять их нечасто и в умеренных количествах. Следует помнить, что рис в составе суши, а также соусы (майонез, унаги), кляр - достаточно калорийные. В соевом соусе содержится много соли, поэтому его потребление может спровоцировать задержку воды в организме - и человек якобы прибавляет в весе.
Тем, кто заботится о фигуре или хочет похудеть, можно съедать от шести до десяти кусочков без вреда для фигуры - без добавок и с минимумом соусов и сыра.
Сколько можно хранить суши в холодильнике
Срок годности суши - максимум четыре часа в холодильнике. Идеальный вариант - съедать суши сразу после того, как они были приготовлены. Это же касается и того, сколько можно хранить роллы с лососем и другие виды этого блюда.
Важно понимать, что чем дольше суши стоят в холодильнике, тем выше риск того, что там размножатся бактерии, и из-за этого повышается риск возникновения пищевого отравления.
Определить, что суши несвежие, можно по нескольким признакам:
- если берешь кусочек суши, а рыба разваливается - она несвежая, свежая рыба упругая;
- поверхность рыбы должна быть гладкая, блестящая, без слизи, а цвет - ярким и характерным для определенного вида, например, лосось ярко-оранжевый, тунец - розовый, также на рыбе не должно быть серых или зеленых пятен;
- в свежих суши рис должен быть мягким, но при этом держать форму - он не должен быть липким или размазанным, но также жестким или сухим.
Кроме этого, объясняет эксперт, если в суши есть овощи, то они должны быть яркого, присущего им цвета и хрустящими. Нори - эластичными, не размокшими и на них не должно быть трещин.