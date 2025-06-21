ФОТО Садизм российского хирурга: военнопленному вырезали на теле пропагандистский символ

О случившемся стало известно после того, как Главное управление разведки Украины (ГУР) опубликовало фотографию украинского солдата, недавно освобожденного из российского плена. На снимке отчетливо видны шрамы на правом боку его тела, образующие символы российской пропаганды.



По словам экспертов, разрез был сделан под общим наркозом с целью оставить на теле унизительное послание. Руководитель программы «Neopalymi» Максим Туркевич, чья команда оказывает помощь солдатам, освобожденным из российского плена, назвал это «цинизмом, выходящим за все возможные границы».

«Врач, чья задача - спасать жизни, вместо этого оставил на теле человека клеймо, навсегда сделавшее его символом боли и унижения», - отметил Туркевич.

Систематические пытки в российском плену

По данным Министерства обороны Украины, подобные действия являются частью систематических пыток, происходящих в российском плену. Согласно отчетам ООН, более 95 процентов освобожденных украинских военнопленных подвергались: избиениям, электрошоку, голоданию, изоляции и постоянным угрозам смерти или изнасилования.

Пресс-секретарь Главного управления разведки Украины Андрей Юсов подчеркнул, что публикация фотографии важна для того, чтобы показать миру истинное лицо российской оккупации. «Это изображение говорит само за себя, и его должен увидеть весь мир», - отметил Юсов.

A freed Ukrainian prisoner of war shows scars and a burnt "Glory to Russia."



Where are all the moral police who get upset when Russians look sad as FPV drones find them? This is a real war crime! This is where your outrage should be! pic.twitter.com/sHqm7beCei — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 9, 2025

Обмен пленными и возвращение домой

С февраля 2022 года Украина смогла вернуть домой более 5750 военнопленных и гражданских в ходе более чем 65 обменов пленными. Тем не менее, тысячи людей остаются в российском плену, где им угрожают постоянная опасность и жестокое обращение. Недавние переговоры, включая прямые переговоры в Стамбуле, привели к новым обменам и возвращению тел погибших.