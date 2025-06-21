Как помочь своему организму пережить жару: не только пить воду

Что делать, когда очень жарко на улице​

Правила поведения в жару на улице остаются неизменными уже многие годы. Самое главное, следует помнить, что нельзя оставаться под солнечными лучами слишком долго.

Если вам пришлось выйти на улицу, обязательно наденьте головной убор и одежду светлых тонов, потому что в черном человек рискует получить перегревание. Отличной покупкой станет солнцезащитный крем, ведь он поможет спасти кожу от негативных последствий долгого пребывания на солнце.

Пить воду очень важно в жару. Однако, оказывается, нужно употреблять не обычную, а минеральную. Дело в том, говорят врачи, что вместе с жидкостью из нашего организма получаются соли. Чистая вода в большом количестве не всегда хороша для нашего здоровья. Ведь основной защитой организма в жару является выделение пота. С ним мы теряем соли, запасы которых нужно пополнять. Из-за употребления только чистой воды (не минеральной) в жару, может возникнуть гипонатриемия и снижение АД, что происходит при тепловом или солнечном ударе.

При 30-градусной жаре врачи советуют выпивать не менее двух или двух с половиной литров воды, а еще пережить высокую температуру воздуха поможет прохладный душ.

Чего нельзя делать в жару