ВИДЕО «Слишком много наркотиков!» Видео с Джастином Бибером шокирует интернет

В последние дни в социальных сетях набирает популярность видео, созданное фанатами, в котором критически рассматриваются отношения поп-звезды Джастина Бибера и его супруги Хейли Бибер. Фанаты обвиняют музыканта в неуважительном поведении и даже намекают на то, что мужчина уже давно находится под влиянием наркотиков.
Джастин и Хейли Бибер - одна из самых знаменитых и обсуждаемых пар современной поп-культуры, чьи отношения с самого начала привлекали огромное внимание. Их путь был наполнен взлетами и падениями, которые освещали как СМИ, так и миллионы поклонников по всему миру.
Пара познакомилась впервые в 2009 году, когда отец Хейли, Стивен Болдуин, представил ее молодому поп-звезде за кулисами.
Hailey (12) and Justin Bieber (15) first met in October 2009, introduced by Hailey’s father, Stephen Baldwin, who was hosting the Today Show.
Justin’s manager at the time, Scooter Braun, asked if Hailey wanted a photo with Justin, she said “no thanks”. pic.twitter.com/q8TzVw0Q5i
— bizzle (@bieberitboy) March 22, 2025
В 2015 году начали ходить слухи, что дружба Джастина и Хейли переросла в роман. Позже пара официально подтвердила отношения и часто появлялась вместе на публике: то отдыхая, то посещая различные мероприятия. После нескольких расставаний и примирений они снова сошлись в 2018 году, а их любовь достигла нового уровня, когда певец сделал модели предложение руки и сердца.
Четыре года спустя, 23 августа 2024 года, у пары родился сын - Джек Блюз Бибер.
Отношения Джастина и Хейли постоянно находятся под пристальным вниманием публики. Джастин не раз откровенно говорил о своих трудностях с ментальным здоровьем и о том, как прошлые переживания порой становились испытанием для их брака. Хейли также признавалась, что слава, давление и постоянная критика могут серьезно сказываться на отношениях. Тем не менее оба подчеркивают: их союз держится на любви, доверии и взаимной поддержке.
В последние месяцы фанаты стали все больше обращать внимание на то, как Джастин ведет себя с Хейли. В социальных сетях распространяются видео и обсуждения, в которых многие считают, что Джастин ведет себя по отношению к Хейли холодно или даже неуважительно.
В распространяющемся в интернете ролике собраны кадры, снятые на протяжении нескольких лет, где поведение Джастина по отношению к Хейли оставляет желать лучшего.
По словам фанатов, видео дает представление о том, что Джастин часто ведет себя с женой эгоистично и равнодушно. В ролике можно увидеть моменты, где, например, певец захлопывает дверцу машины прямо перед носом Хейли или флиртует на сцене с другой женщиной.
Складывается впечатление, что на публике Джастин не проявляет должного уважения к своей жене. На видео он часто выглядит угрюмым, ведет себя свысока и производит впечатление, будто Хейли вынуждена все время подстраиваться под его настроение.
Видео быстро распространяется на разных платформах и вызвало бурные обсуждения среди фанатов. Многие выражают беспокойство за благополучие Хейли и критикуют, казалось бы, лишенное эмпатии поведение Джастина.
«Он ее не любит. Это видно», - пишет одна женщина под видео.
Другой пользователь тоже согласен, что в видео проявляется истинное лицо Джастина и его отношение к матери своего ребенка: «У него мозг поврежден наркотиками! Он думает только о себе. Он как маленький ребенок».
«Это карма за то, что Джастин сделал с Селеной. Он думает только о себе», - пишет один из фанатов Селены Гомес, намекая на то, что Джастин женился на Хейли всего через два месяца после расставания с Селеной.