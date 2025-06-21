ВИДЕО «Слишком много наркотиков!» Видео с Джастином Бибером шокирует интернет

Отношения Джастина и Хейли постоянно находятся под пристальным вниманием публики. Джастин не раз откровенно говорил о своих трудностях с ментальным здоровьем и о том, как прошлые переживания порой становились испытанием для их брака. Хейли также признавалась, что слава, давление и постоянная критика могут серьезно сказываться на отношениях. Тем не менее оба подчеркивают: их союз держится на любви, доверии и взаимной поддержке.



В последние месяцы фанаты стали все больше обращать внимание на то, как Джастин ведет себя с Хейли. В социальных сетях распространяются видео и обсуждения, в которых многие считают, что Джастин ведет себя по отношению к Хейли холодно или даже неуважительно.



В распространяющемся в интернете ролике собраны кадры, снятые на протяжении нескольких лет, где поведение Джастина по отношению к Хейли оставляет желать лучшего.