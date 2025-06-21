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ВИДЕО «Слишком много наркотиков!» Видео с Джастином Бибером шокирует интернет

Джастин и Хейли Бибер.

В последние дни в социальных сетях набирает популярность видео, созданное фанатами, в котором критически рассматриваются отношения поп-звезды Джастина Бибера и его супруги Хейли Бибер. Фанаты обвиняют музыканта в неуважительном поведении и даже намекают на то, что мужчина уже давно находится под влиянием наркотиков.

Джастин и Хейли Бибер - одна из самых знаменитых и обсуждаемых пар современной поп-культуры, чьи отношения с самого начала привлекали огромное внимание. Их путь был наполнен взлетами и падениями, которые освещали как СМИ, так и миллионы поклонников по всему миру.

Пара познакомилась впервые в 2009 году, когда отец Хейли, Стивен Болдуин, представил ее молодому поп-звезде за кулисами.

В 2015 году начали ходить слухи, что дружба Джастина и Хейли переросла в роман. Позже пара официально подтвердила отношения и часто появлялась вместе на публике: то отдыхая, то посещая различные мероприятия. После нескольких расставаний и примирений они снова сошлись в 2018 году, а их любовь достигла нового уровня, когда певец сделал модели предложение руки и сердца.

Четыре года спустя, 23 августа 2024 года, у пары родился сын - Джек Блюз Бибер.

Отношения Джастина и Хейли постоянно находятся под пристальным вниманием публики. Джастин не раз откровенно говорил о своих трудностях с ментальным здоровьем и о том, как прошлые переживания порой становились испытанием для их брака. Хейли также признавалась, что слава, давление и постоянная критика могут серьезно сказываться на отношениях. Тем не менее оба подчеркивают: их союз держится на любви, доверии и взаимной поддержке.

В последние месяцы фанаты стали все больше обращать внимание на то, как Джастин ведет себя с Хейли. В социальных сетях распространяются видео и обсуждения, в которых многие считают, что Джастин ведет себя по отношению к Хейли холодно или даже неуважительно.

В распространяющемся в интернете ролике собраны кадры, снятые на протяжении нескольких лет, где поведение Джастина по отношению к Хейли оставляет желать лучшего.

По словам фанатов, видео дает представление о том, что Джастин часто ведет себя с женой эгоистично и равнодушно. В ролике можно увидеть моменты, где, например, певец захлопывает дверцу машины прямо перед носом Хейли или флиртует на сцене с другой женщиной.

Складывается впечатление, что на публике Джастин не проявляет должного уважения к своей жене. На видео он часто выглядит угрюмым, ведет себя свысока и производит впечатление, будто Хейли вынуждена все время подстраиваться под его настроение.

Видео быстро распространяется на разных платформах и вызвало бурные обсуждения среди фанатов. Многие выражают беспокойство за благополучие Хейли и критикуют, казалось бы, лишенное эмпатии поведение Джастина.


«Он ее не любит. Это видно», - пишет одна женщина под видео.


Другой пользователь тоже согласен, что в видео проявляется истинное лицо Джастина и его отношение к матери своего ребенка: «У него мозг поврежден наркотиками! Он думает только о себе. Он как маленький ребенок».

«Это карма за то, что Джастин сделал с Селеной. Он думает только о себе», - пишет один из фанатов Селены Гомес, намекая на то, что Джастин женился на Хейли всего через два месяца после расставания с Селеной.

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