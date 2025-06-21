99,9% защиты от ВИЧ: в США одобрили уникальный укол, который нужно делать дважды в год

США одобрили первую в мире инъекцию для профилактики ВИЧ, которую нужно делать всего дважды в год. Препарат ленкапавир, разработанный компанией Gilead Sciences, представляет собой мощный новый инструмент в борьбе с вирусом иммунодефицита человека. Хотя до текущего момента остаются вопросы по его доступности как в США, так и в остальном мире, пишет The Independent.

Клинические испытания показали его выдающуюся эффективность - 99,9%, он почти полностью исключает новые случаи заражения у людей из групп риска и превосходит по результатам ежедневные профилактические таблетки, которые легко забыть принять.

«Это действительно может положить конец передаче ВИЧ», - заявил директор по общественной политике фонда amfAR (Фонд исследований СПИДа) Грег Миллетт. Презервативы при правильном использовании помогают защититься от ВИЧ, но растущее значение приобретает PrEP - регулярный прием профилактических препаратов, таких как ежедневные таблетки или инъекции каждые два месяца.

Период действия ленкапавира составляет шесть месяцев - это самая длительная защита среди существующих вариантов. Такая продолжительность может быть особенно удобной для людей, которые не хотят часто посещать врача или испытывают стигматизацию из-за ежедневного приёма лекарств.

При этом важно знать, что препарат Gilead уже продается для лечения ВИЧ под торговым названием Sunlenca. Профилактическая версия будет продаваться под другим именем - Yeztugo. Он вводится в виде двух подкожных инъекций в область живота, создавая под кожей небольшой «горбочек», из которого препарат постепенно всасывается в организм.

Перед получением дозы человек должен сдать отрицательный тест на ВИЧ. Препарат предотвращает только заражение ВИЧ - от других инфекций, передающихся половым путем, он не защищает. Некоторые исследователи, принимавшие участие в испытаниях, советуют прикладывать холод к месту инъекции, чтобы снизить болевые ощущения.