«В этом году Иванова ночь в Ласнамяэ снова пройдет в парке Тондилоо, где мы сможем предложить нашим жителям семейный праздник с насыщенной культурной программой. До зажжения костра можно будет насладиться выступлениями артистов, попробовать угощения на ярмарке, а детям будет чем заняться на многочисленных площадках», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Празднование началось в 17:00 с народного забега для детей до 12 лет. В зависимости от возраста им предстояло преодолеть одну из дистанций - 200, 400 или 600 метров. Каждый зарегистрированный ребенок получил небольшой приз.

Концертная программа началась в 19:00 с выступления DeLight Studio, в 20:00 на сцену выйдет ансамбль Reminders. В 20:45, будет зажжен традиционный костер. Кульминацией вечера станет концерт главного гостя праздника, группы VIA Baltika, который начнется в 21:00.