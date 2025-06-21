Ученые предупреждают: популярный напиток связывают с раком поджелудочной железы

Новое исследование показало, что риск развития рака поджелудочной железы повышают именно пиво и крепкие алкогольные напитки (в том числе ликеры), но не вино. «Алкоголь - известный канцероген, однако до сих пор его связь с раком поджелудочной железы оставалась неясной, - отметил старший автор исследования Пьетро Феррари. - Наши результаты свидетельствуют о том, что рак поджелудочной железы также может входить в число видов рака, на которые влияет алкоголь, – это связь до сих пор была недооценена».

В исследовании приняли участие 2,5 миллиона человек, средний возраст которых составлял 57 лет, наблюдение за ними длилось примерно 16 лет. За это время у 10 067 человек был диагностирован рак поджелудочной железы. Результаты показали, что каждое дополнительное десять граммов этанола в день увеличивает риск развития этого заболевания на три процента.

Однако исследование имело определенные ограничения. «Это было обсервационное исследование, в котором потребление алкоголя оценивали только в одном возрасте – в среднем и позднем взрослом возрасте, и в нем участвовало лишь ограниченное количество участников азиатского происхождения, - отметили авторы. - В будущем стоит уделять больше внимания пожизненному потреблению алкоголя, в том числе его влиянию в раннем взрослом возрасте, а также разным моделям употребления, включая злоупотребление».

Врач Неха Патак подчеркнула, что исследование выявляет новый независимый фактор риска: «Важно понимать, что в случае рака может не существовать безопасной дозы алкоголя. Это исследование подтверждает эту мысль, но также показывает, насколько сложна связь между алкоголем и различными видами рака и как много в этой области еще предстоит изучить».