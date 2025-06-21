БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Горячая купель расслабляет, но когда она становится опасной?

Многим людям нравится отмечать Иванов день, расслабляясь в купели на террасе. Специалист по здравоохранению из Финляндии объяснил в издании Iltalehti, какие опасности для здоровья может представлять чрезмерное пребывание в горячей ванне. Некоторые симптомы указывают на то, что из воды нужно выйти немедленно, и некоторые из них могут вас удивить!
Иванов день для многих семей - это еще и возможность отдохнуть. Кто откажется расслабиться в теплой купели после долгой и тяжелой рабочей недели? Бурлящая ванна так приятна, что в ней хочется провести целый день. Но нсколько это безопасно?
Финский специалист по трудовой медицине Тони Вянни объясняет, к каким последствиям может привести слишком частое принятие горячей ванны.
Кожа на пальцах сморщивается
Кожа на пальцах рук и ног морщится после долгого пребывания в воде потому, что сосуды сужаются, и кончики пальцев как бы втягиваются внутрь.
К счастью, это безопасно: кожа снова становится гладкой, когда более не соприкасается с водой.
Вода размягчает кожу
Здоровая кожа эффективно защищает внутренние органы и сосуды от загрязнений и бактерий. Однако горячая вода делает кожу мягкой, из-за чего она легче повреждается. Через ранку грязь и микробы могут проникать в организм.
Если купель плохо вымыта, возможно появление кожной инфекции, например, рожистого воспаления или фолликулита.
Рожистое воспаление (эризипел) - это воспаление кожи, чаще всего вызываемое стрептококками, возникающее из-за мелких ран и гнойничков. Бактерии попадают в лимфатические сосуды через повреждения кожи или слизистой. Болезнь начинается ознобом, жаром и головной болью.
Фолликулит - бактериальная инфекция волосяного фолликула. Основные проявления - болезненные поверхностные узелки и гнойнички вокруг корня волоса, которые вскрываются, покрываются коркой и могут оставлять рубцы. Воспаление стремится распространяться, поражая новые фолликулы. Чем дольше вы находитесь в купели, тем выше риск инфицирования. У диабетиков риск заражения выше.
Горячая вода расслабляет мышцы, снижает давление и расширяет сосуды
Приятная компания и теплая вода расслабляют мышцы и успокаивают, одновременно понижая кровяное давление. Но слишком низкое давление может вызвать тошноту и головокружение.
Горячая вода расширяет сосуды и нагружает сердце. Поэтому длительное пребывание в горячей ванне в худшем случае может привести к обострению ишемической болезни сердца или вызвать сердечный приступ. Слишком горячая вода также может стать причиной аритмии.
Горячая вода может привести к перегреву организма
Если температура воды в купели очень высокая, а вы находитесь там часами, существует риск перегрева. Это может вызвать тошноту, затуманенное зрение или появление мушек перед глазами.
Поле зрения может сузиться. Перегрев может вызвать и такие симптомы, как рвота, диарея и головная боль. В худшем случае возможна потеря сознания. Однако это чаще случается в сауне, чем в купели.
Рекомендуемая температура воды - 37-38 градусов. В летний зной воду можно делать чуть прохладнее - 35-36 градусов. Зимой воду в купели можно греть до 40 градусов.
Даже находясь в купели, важно не забывать пить. Если забыть пополнять запас жидкости, может наступить обезвоживание, основной симптом которого - головная боль. В купели рекомендуется проводить по 20-30 минут за раз, после чего полезно сделать перерыв, немного пройтись и выпить воды или сока.