БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Горячая купель расслабляет, но когда она становится опасной?

Иванов день для многих семей - это еще и возможность отдохнуть. Кто откажется расслабиться в теплой купели после долгой и тяжелой рабочей недели? Бурлящая ванна так приятна, что в ней хочется провести целый день. Но нсколько это безопасно?

Финский специалист по трудовой медицине Тони Вянни объясняет, к каким последствиям может привести слишком частое принятие горячей ванны.

Кожа на пальцах сморщивается

Кожа на пальцах рук и ног морщится после долгого пребывания в воде потому, что сосуды сужаются, и кончики пальцев как бы втягиваются внутрь.

К счастью, это безопасно: кожа снова становится гладкой, когда более не соприкасается с водой.

Вода размягчает кожу

Здоровая кожа эффективно защищает внутренние органы и сосуды от загрязнений и бактерий. Однако горячая вода делает кожу мягкой, из-за чего она легче повреждается. Через ранку грязь и микробы могут проникать в организм.

Если купель плохо вымыта, возможно появление кожной инфекции, например, рожистого воспаления или фолликулита.

Рожистое воспаление (эризипел) - это воспаление кожи, чаще всего вызываемое стрептококками, возникающее из-за мелких ран и гнойничков. Бактерии попадают в лимфатические сосуды через повреждения кожи или слизистой. Болезнь начинается ознобом, жаром и головной болью.