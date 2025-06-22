ГОРОСКОП НА 22 ИЮНЯ Ракам стоит противостоять соблазнам, а Львам – проявить терпение

Лев

Обостряются разногласия в семье, приходится проявлять максимум терпения и снисходительности, чтобы избежать ссор и разногласий с родственниками. Этот день не подходит для решения имущественных вопросов, покупки мебели и бытовой техники, переезда. Не стоит браться за решение слишком сложных проблем, работу над масштабными проектами следует разделить на несколько этапов, каждый из которых будет иметь свое логическое завершение.

В сфере личных отношений ситуация стабильна, сейчас звезды не собираются проверять ваши чувства на прочность. Если поведение любимого человека внушает сомнения или заставляет испытывать неприятные эмоции, постарайтесь отделить действительно важные аспекты от второстепенных - велика вероятность, что вы делаете из мухи слона.

Дева

Очень сложный день с профессиональной точки зрения. Повседневные проблемы покажутся неразрешимыми, ситуация потребует от вас непростых решений, придется действовать быстро. В этот день вы можете рассчитывать на помощь как старых, так и новых знакомых, причем деловые отношения легко перерастают в дружеские и романтические. Однако чрезвычайно важно вовремя расставить акценты, чтобы избавить от неприятной путаницы и себя, и других.

В личной жизни, напротив, ощущается влияние позитивных тенденций, что способствует легкому преодолению многих преград. Этот день обещает массу интересных встреч и приятных переживаний. Не останутся недовольными и любители новых впечатлений - повода пожаловаться на скуку у них не будет.

Весы