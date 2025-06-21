ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто пришел на открытие нового заведения популярной сети таллиннских ресторанов

Концепцию ресторана JAHU TTW Bistro разработали трое настоящих поклонников гастрономии и напитков: Вадим Пярн, один из создателей ресторанов JAHU, Кристина Суурсоо, соучредитель популярного винного магазина Time to Wine, а также Алекс Артюхин, который поставляет в ресторан в Виймси свежую рыбу из Чудского озера и является основателем интернет-магазина Paadivennad, специализирующегося на продаже рыбы.

В настоящее время в недавно открывшемся ресторане подают пиццу и закуски, но вскоре планируется запустить полноценное меню завтраков, обедов и ужинов.