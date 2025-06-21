Названы страны, где туристам стоит опасаться бешенства во время поездки

Болезнь редкая, но, если симптомы начали проявляться, спасти человека почти невозможно, пишет Independent.

Как сообщается, заразиться можно, если инфицированное животное укусило, поцарапало или даже просто облизало поврежденную кожу. Чаще всего вирус передается от собак, летучих мышей, лис или енотов.

Симптомы бешенства

Симптомы могут появиться через несколько дней или даже месяцев после заражения. К типичным проявлениям относятся:

онемение или жжение в области укуса/царапины;​

чрезмерная тревожность или возбуждение;​

затруднение при глотании или дыхании;​

галлюцинации;​

паралич.

Как сообщается, после появления первых симптомов шансы на выживание практически отсутствуют.

Где распространено бешенство?

Наиболее неблагополучные зоны, по данным Independent:

страны Азии​;

государства Африки;​

Центральная и Южная Америка.

Можно ли защититься от бешенства?

Как сообщается, существует профилактическая вакцина против бешенства. Её рекомендуют людям, направляющимся в регионы с повышенной эпидемиологической ситуацией