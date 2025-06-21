НИЧЕГО СЕБЕ! Скандальный эстонский блогер раскрыла стоимость своей свадьбы

В воскресенье блогер Mallukas и Томас Легрант официально станут мужем и женой. В недавнем ролике на Youtube, где пара отвечает на вопросы подписчиков, разговор зашел и о свадьбе - там они приоткрыли завесу тайны, во сколько им все это обойдется.

В частности, пару спросили, каким будет свадебный бюджет и общая стоимость торжества. «Бюджета нет», - сказала Mallukas. «Ну, где-то 15+ (15 тысяч) уже спокойно потрачено…» - добавил Томас Легрант. «Кейтеринг - 7500, фотограф - меньше двух... группа - три, техника - две с половиной, ну и еще мелочи…» - перечислила пара.

В то же время они уточнили, что многие нужные вещи удалось получить благодаря сотрудничеству с разными компаниями. «У нас многое получилось благодаря партнерству с фирмами. Не представляю, если бы этого не было, даже знать не хочу, сколько бы мы потратили», - сказала Mallukas. «Честно скажу, я никогда не буду подсчитывать, во сколько нам это обошлось, и I will never know (англ. я никогда не узнаю)».

Mallukas и Легрант обручились осенью прошлого года. «Хотя, учитывая, что в это же время идет стройка дома, возможно, регистрация пройдет в волости Лаагри, а гостям предложат лапшу и морс», - писала тогда Mallukas в своем блоге.

Впрочем, после помолвки у пары были и трудности. «Мы ужасно поссорились. Прямо чтобы “кидаю тебе обратно помолвочное кольцо”», - рассказала Mallukas в марте этого года.