НИЧЕГО СЕБЕ! Скандальный эстонский блогер раскрыла стоимость своей свадьбы

Блогер Mallukas и ее жених Томас Легрант в воскресенье сыграют свадьбу. В видео, снятом всего за несколько дней до торжества, Mallukas призналась, что у них нет бюджета на этот особенный день, и итоговую сумму она никогда считать не собирается.
В воскресенье блогер Mallukas и Томас Легрант официально станут мужем и женой. В недавнем ролике на Youtube, где пара отвечает на вопросы подписчиков, разговор зашел и о свадьбе - там они приоткрыли завесу тайны, во сколько им все это обойдется.
В частности, пару спросили, каким будет свадебный бюджет и общая стоимость торжества. «Бюджета нет», - сказала Mallukas. «Ну, где-то 15+ (15 тысяч) уже спокойно потрачено…» - добавил Томас Легрант. «Кейтеринг - 7500, фотограф - меньше двух... группа - три, техника - две с половиной, ну и еще мелочи…» - перечислила пара.
В то же время они уточнили, что многие нужные вещи удалось получить благодаря сотрудничеству с разными компаниями. «У нас многое получилось благодаря партнерству с фирмами. Не представляю, если бы этого не было, даже знать не хочу, сколько бы мы потратили», - сказала Mallukas. «Честно скажу, я никогда не буду подсчитывать, во сколько нам это обошлось, и I will never know (англ. я никогда не узнаю)».
Mallukas и Легрант обручились осенью прошлого года. «Хотя, учитывая, что в это же время идет стройка дома, возможно, регистрация пройдет в волости Лаагри, а гостям предложат лапшу и морс», - писала тогда Mallukas в своем блоге.
Впрочем, после помолвки у пары были и трудности. «Мы ужасно поссорились. Прямо чтобы “кидаю тебе обратно помолвочное кольцо”», - рассказала Mallukas в марте этого года.
Об их отношениях стало известно в конце 2023 года. «Это не какая-то афера... Я ведь официально развелся несколько лет назад и с тех пор не был ни в каких отношениях и не искал их», - пояснил ведущий подкаста «LEGE podcast» Томас Легрант редакции после того, как опубликовал с Mallukas романтическое фото в Instagram с подписью: «В рекламных целях ставим на кон все».