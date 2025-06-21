ФОТО И ВИДЕО Эстонский блогер поужинала с необычным спутником: он здесь как домашний питомец, а не какой-то дикий злой хищник

«Пусть даже кратковременное подкармливание лисы может вызвать у человека приятные эмоции, в долгосрочной перспективе это снижает способность животного выживать в природе. Кроме того, дикий зверь, привыкший к одному человеку, может начать причинять неудобства другим или стать проблемой. Дикие животные распространяют паразитов и болезни, опасные и для людей, и для домашних питомцев. Причина, по которой дикие звери, такие как лисы, поселяются ближе к людям, чаще всего - легкодоступная еда. Поэтому пищевые отходы нужно хранить в закрытых компостерах или контейнерах», - добавила она.

Союз охотников Эстонии (EJS) также советует не кормить диких животных: «Между человеком и диким животным возникает связь. Со стороны лисы - это связь, которой она пользуется, ведь ей не нужно прилагать особых усилий, чтобы добыть пищу: все она получает от человека. Мы всегда подчеркиваем: ни в коем случае нельзя кормить диких зверей, будь то осознанно или случайно. Зависимость, которую вызывает кормление, снижает осторожность зверя и его естественные инстинкты. Человек может испытывать положительные эмоции, видя животное, но на деле своими действиями лишь оказывает медвежью услугу самому зверю. Если лиса привыкла питаться с рук и не научилась самостоятельно добывать пищу, то однажды, если человек, который ее кормит, уедет с острова, она может остаться голодной. Также не нужно забывать, что поведение дикого животного всегда непредсказуемо. К счастью, у нас страна свободна от бешенства, но, несмотря на это, дикие звери переносят заболевания, способные заразить домашних животных». Учитывая все эти аспекты, по мнению EJS, нет ни малейшей причины или надобности подкармливать зверей, которые и так способны выживать самостоятельно, и создавать у них зависимость от человека.