ФОТО И ВИДЕО Эстонский блогер поужинала с необычным спутником: он здесь как домашний питомец, а не какой-то дикий злой хищник

Известный блогер Марий-Леэн Альберс провела выходные в приятной компании друзей на острове Аэгна. За праздничным ужином к компании присоединилась лиса, которая уже много лет появляется во дворе местных жителей. Дружелюбный хищник навещает хозяев ежедневно. Случившееся комментируют специалисты Департамента окружающей среды и зоолог Алексей Туровский.
Остров Аэгна скрывает удивительное и трогательное природное чудо. Здесь живет лиса, которая, в отличие от обычно диких сородичей, стала неким любимцем местной общины. Она не боится людей, спокойно заходит во двор, терпеливо ждет и даже позволяет себя кормить.
На прошлых выходных блогер Мари-Леэн Альберс опубликовала в социальных сетях трогательные кадры дружелюбного животного.
«Я вижу эту лису уже несколько лет во дворе своих друзей на острове Аэгна и каждый год ее подкармливаю. Иногда она приходит во двор три раза в день. Несколько лет назад ей особенно понравились хлеб от Leibur с килькой», - рассказала она редакции.
По словам Альберс, животное не проявляет агрессии и страха, не кашляет и не пускает слюну, что могло бы указывать на бешенство. Напротив, она очень общительна: «В этот раз я дала ей свою еду. Она здесь как домашний питомец, а не какой-то дикий злой зверь. Мои друзья живут там и регулярно их кормят, всего их две».
Тем не менее, эксперты предостерегают людей от кормления диких зверей. Хотя лиса может казаться ручной и безобидной, это все же дикое животное, и излишняя привычка к человеку может обернуться вредом - как для животного, так и для людей.
Главный специалист по помощи животным Департамента окружающей среды Кэрмель Ритсон отмечает, что для дикого животного лучшая судьба - жить обычной жизнью. Даже если лиса попала в населенный пункт, ей стоит держаться подальше от людей, а подкармливать ее не нужно.
«Пусть даже кратковременное подкармливание лисы может вызвать у человека приятные эмоции, в долгосрочной перспективе это снижает способность животного выживать в природе. Кроме того, дикий зверь, привыкший к одному человеку, может начать причинять неудобства другим или стать проблемой. Дикие животные распространяют паразитов и болезни, опасные и для людей, и для домашних питомцев. Причина, по которой дикие звери, такие как лисы, поселяются ближе к людям, чаще всего - легкодоступная еда. Поэтому пищевые отходы нужно хранить в закрытых компостерах или контейнерах», - добавила она.
Союз охотников Эстонии (EJS) также советует не кормить диких животных: «Между человеком и диким животным возникает связь. Со стороны лисы - это связь, которой она пользуется, ведь ей не нужно прилагать особых усилий, чтобы добыть пищу: все она получает от человека. Мы всегда подчеркиваем: ни в коем случае нельзя кормить диких зверей, будь то осознанно или случайно. Зависимость, которую вызывает кормление, снижает осторожность зверя и его естественные инстинкты. Человек может испытывать положительные эмоции, видя животное, но на деле своими действиями лишь оказывает медвежью услугу самому зверю. Если лиса привыкла питаться с рук и не научилась самостоятельно добывать пищу, то однажды, если человек, который ее кормит, уедет с острова, она может остаться голодной. Также не нужно забывать, что поведение дикого животного всегда непредсказуемо. К счастью, у нас страна свободна от бешенства, но, несмотря на это, дикие звери переносят заболевания, способные заразить домашних животных». Учитывая все эти аспекты, по мнению EJS, нет ни малейшей причины или надобности подкармливать зверей, которые и так способны выживать самостоятельно, и создавать у них зависимость от человека.
Зоолог Алексей Туровский же считает, что если зверь сам идет на контакт, почему бы не провести с ним время - разумеется, с осторожностью, особенно если есть домашние питомцы.
«Я даже не знал, что на Айэгна есть лисы. Все зависит от того, какие отношения сложились у зверя с семьей. Если лиса сама приходит, я всегда на стороне животных. Если на острове круглый год живут и люди, и лиса, то пусть живут, как ужиться. В Эстонии бешенство хорошо контролируется, опасаться этого не стоит. Лиса - часть природы, это нормальное явление. А вот о чесотке задуматься стоит», - говорит Туровский.