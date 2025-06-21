На 91-м году жизни скончалась актриса театра и кино Валентина Талызина.
Актриса дебютировала в кино в 1963 году в фильме «Человек, который сомневается». Затем она снималась в лентах «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Афоня», «Большая перемена», «Линии судьбы», «Жених», «Кухня» и других. На настоящий момент в ее фильмографии более 160 работ.
Талызина также известна как актриса озвучки. Ее голосом говорит главная героиня фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Надя, которую сыграла польская актриса Барбара Брыльска, а также мама Дяди Федора в мультфильме «Простоквашино».
В 2014 году Талызина поддержала оккупацию Крыма, а в 2023 году поддержала полномасштабное вторжение России в Украину, назвав войну «абсолютно нужным дело». Кроме того она высказала антисемитские заявления в адрес Лии Ахеджаковой и Аллы Пугачевой, которые войну не поддержали.
Валентина Талызина поддерживала действия Путина и называла войну «абсолютно нужным делом». Актриса считала, что президент Украины Владимир Зеленский обманул свой народ.
«Украина - родная страна. Я обожаю Украину, там талантливые люди. И так они оболванены. Один был президент. И второй. Второй просто подонок. Актер. Воспользовался актерским ходом очень хорошим, встал на колени перед людьми и просил прощения. Оказалось, что все это игра. А сейчас ездит по всему миру и просит, и просит. Он обещал закончить эту войну. Я его видеть не могу! Он не патриот своей страны», - заявила она.