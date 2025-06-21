Экс-адвокат Майкла Джексона раскрыл причину его озабоченности внешним видом

Экс-адвокат Майкла Джексона прокомментировал его одержимость внешностью. По словам Джона Мейсона, проблема появилась у певца еще в раннем возрасте из-за того, что его постоянно критиковал отец.
В 2009 году, перед смертью, король поп-музыки рассказал, что перенес всего лишь две операции на нос, хотя публика замечала значительно больше перемен. Источник раскрыл, что в 1964 году отец шестилетнего Майкла не оценил его талант к пению и танцам, хотя ребенок этого ожидал. «Он сказал мне, что у меня большой нос», - цитирует Джексона Radar Online.
Мейсон работал с Джексоном еще во времена Jackson 5 и вспомнил, что Джо, папа мальчиков, сидел на репетициях с ремнем в руке. «Его способ коммуницировать с людьми был запугивающим. Когда он жал руку, он будто пытался ее раздавить», - поделился собеседник.
По официальной версии, первую операцию на нос Майкл перенес в 1979 году, когда упал во время репетиции. Травма потребовала хирургического вмешательства. Однако операция оказалась неудачной, и у Джексона возникли проблемы с дыханием, что привело к необходимости повторного вмешательства.