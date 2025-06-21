Экс-адвокат Майкла Джексона раскрыл причину его озабоченности внешним видом

В 2009 году, перед смертью, король поп-музыки рассказал, что перенес всего лишь две операции на нос, хотя публика замечала значительно больше перемен.​ Источник раскрыл, что в 1964 году отец шестилетнего Майкла не оценил его талант к пению и танцам, хотя ребенок этого ожидал. «Он сказал мне, что у меня большой нос», - цитирует Джексона Radar Online.

Мейсон работал с Джексоном еще во времена Jackson 5 и вспомнил, что Джо, папа мальчиков, сидел на репетициях с ремнем в руке. «Его способ коммуницировать с людьми был запугивающим. Когда он жал руку, он будто пытался ее раздавить», - поделился собеседник.