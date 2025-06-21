В Эстонии мужчина с ножом ворвался во двор: удалось укрыться в доме и запереть дверь...

В субботу утром в объединяющей жителей Вильянди Facebook-группе появился тревожный рассказ о происшествии, случившемся вечером в пятницу в микрорайоне Ууэвески.

«Ууэвески, как Чикаго», - отметил анонимный автор поста, по словам которого, в пятницу вечером в его двор забежал мужчина с ножом, от которого ему пришлось скрываться в доме.

«Вчера в 22 часа в мой двор в комнатных тапочках забежал мужчина с ножом длиной лезвия 30 см», - пишет житель Вильянди, уточняя, что нарушитель испортил его сад.

«На пути он оборвал ветви актинидии и растоптал розы. Мне удалось укрыться в доме и запереть дверь, к счастью... Я только что приехал домой и собирался еще донести вещи из машины - хорошо, что мы не столкнулись».

Автор поста также позвонил в Центр тревоги. «Когда звонил по 112, вопросы задавали вяло и по нескольку раз одни и те же: знаете ли вы этого человека, во что он одет... […] В конце концов я уже спросил - приедет ли вообще полиция».

По словам автора, оператор сообщил ему, что полиция находится в двух километрах от места происшествия.