В Эстонии мужчина с ножом ворвался во двор: удалось укрыться в доме и запереть дверь...

«Вчера в 22 часа в мой двор в комнатных тапочках забежал мужчина с ножом длиной лезвия 30 см», - таким жутким рассказом поделились в соцсетях о том, как в пятницу вечером пьяный мужчина ворвался во двор жителя Вильянди. «Когда патруль прибыл, никому уже ничего не угрожало. Мужчина сидел на краю террасы, бросил нож по требованию полицейских и не был агрессивен», - прокомментировал представитель Департамента полиции и погранохраны.
В субботу утром в объединяющей жителей Вильянди Facebook-группе появился тревожный рассказ о происшествии, случившемся вечером в пятницу в микрорайоне Ууэвески.
«Ууэвески, как Чикаго», - отметил анонимный автор поста, по словам которого, в пятницу вечером в его двор забежал мужчина с ножом, от которого ему пришлось скрываться в доме.
«Вчера в 22 часа в мой двор в комнатных тапочках забежал мужчина с ножом длиной лезвия 30 см», - пишет житель Вильянди, уточняя, что нарушитель испортил его сад.
«На пути он оборвал ветви актинидии и растоптал розы. Мне удалось укрыться в доме и запереть дверь, к счастью... Я только что приехал домой и собирался еще донести вещи из машины - хорошо, что мы не столкнулись».
Автор поста также позвонил в Центр тревоги. «Когда звонил по 112, вопросы задавали вяло и по нескольку раз одни и те же: знаете ли вы этого человека, во что он одет... […] В конце концов я уже спросил - приедет ли вообще полиция».
По словам автора, оператор сообщил ему, что полиция находится в двух километрах от места происшествия.
«Полиция едет два километра семь минут? Срочное реагирование? Ну ладно, в итоге полиция сделала свое дело. Только несколько полицейских машин долго стояли у моего дома. Зато у соседей теперь будет тема для обсуждения - что там происходило поздно вечером, что прибыло столько экипажей. Конец хороший - все хорошо».
Полиция: патруль прибыл через три минуты, мужчина бросил нож
Полиция подтверждает, что подобный инцидент действительно произошел в пятницу вечером вскоре после десяти часов.
«20 июня в 22:05 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Вильянди на улице Ялака во двор забежал мужчина с ножом», - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк, добавив, что патруль смог выехать на вызов через несколько минут и прибыл на место через три минуты.
«Когда патруль приехал, никому ничего не угрожало. Мужчина сидел на краю террасы, бросил нож по требованию полицейских и не проявлял агрессии».
Полиция установила, что 47-летний мужчина, бегавший по двору с ножом, был в состоянии алкогольного опьянения, говорил путанно, и его отвезли в вытрезвитель.