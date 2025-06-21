ВИДЕО Аэропорт Неаполя отказал в посадке Boeing 787 по странной причине

Boeing 787-9 превысил разрешенные параметры аэропорта Неаполя, который обычно принимает трансатлантические рейсы. В результате пассажирам пришлось добираться до Неаполя на автобусе, преодолев около 200 километров, сообщает Farmingdale Observer.

На первый взгляд Boeing 787-9 очень похож на Boeing 787-8 - стандартную модель на маршруте Филадельфия-Неаполь. Оба относятся к семейству Dreamliner, имеют дальность полета более 10 000 километров и рассчитаны на более чем 200 пассажиров.

В чем разница? Длина 787-9 составляет 63 метра, тогда как 787-8 – 57 метров.

Аэропорт Неаполя относится к 8-й категории пожарно-спасательных служб, что означает: принимать здесь можно только самолеты длиной до 61 метра. Boeing 787-9 превышает этот лимит на два метра, поэтому его посадка по стандартам ИКАО (Международной организации гражданской авиации) официально запрещена.

Когда самолет приближался к Неаполю - примерно в 130 километрах от аэропорта - диспетчеры предупредили экипаж American Airlines, что из-за длины лайнера посадка невозможна. Рейс перенаправили в римский аэропорт Фьюмичино, который находится более чем в 200 километрах от Неаполя.

По данным CBS, на борту находился 231 пассажир и 11 членов экипажа. До Неаполя им пришлось добираться автобусами, что заняло примерно два-три часа, или воспользоваться рейсами местной авиакомпании ITA Airways.

American Airlines принесла пассажирам извинения за возникшие операционные ограничения, не раскрывая деталей случившегося. В пресс-релизах аэропорт Неаполя четко пояснил: здесь принимают более короткие модели Boeing, включая 787-8, но не 787-9.

Обычно американская авиакомпания соблюдает это требование на сезонном маршруте Филадельфия-Неаполь, открывшемся в 2024 году.