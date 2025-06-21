ФОТО На праздновании Ивановой ночи в волости Раэ можно было полетать на вертолете: сколько стоило такое развлечение?

По словам организаторов, праздник в волости Рае в этом году самый масштабный за всю историю. Вход на праздник бесплатный, а гостей радуют такие исполнители, как Kukerpillid, Анне Вески, Smilers, Shanon и Hunt. На территории работал тир, батутный городок, а также фудкорт с различной едой.

На праздновании Ивановой ночи в волости Рае можно было и полетать на вертолете. Стоимость пятиминутного полета - 60 евро.

По словам жителя Таллинна, который приехал на праздник, желающих воспользоваться этой услугой немного. «Я видел вертолет в воздухе всего пару раз. Очереди особо нет, время от времени подходит кто-то и спрашивает», - рассказал он.