ФОТО На праздновании Ивановой ночи в волости Раэ можно было полетать на вертолете: сколько стоило такое развлечение?

В пятницу вечером в волости Рае прошло празднование Ивановой ночи, на котором предлагалось множество развлечений для взрослых и детей. На сцене выступили артисты с яркими номерами. Кроме того, гости могли полетать на вертолете. Однако цена за пятиминутный полет оказалась довольно высокой.
По словам организаторов, праздник в волости Рае в этом году самый масштабный за всю историю. Вход на праздник бесплатный, а гостей радуют такие исполнители, как Kukerpillid, Анне Вески, Smilers, Shanon и Hunt. На территории работал тир, батутный городок, а также фудкорт с различной едой.
На праздновании Ивановой ночи в волости Рае можно было и полетать на вертолете. Стоимость пятиминутного полета - 60 евро.
По словам жителя Таллинна, который приехал на праздник, желающих воспользоваться этой услугой немного. «Я видел вертолет в воздухе всего пару раз. Очереди особо нет, время от времени подходит кто-то и спрашивает», - рассказал он.
Смотрите фото с праздника в волости Рае: