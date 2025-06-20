Житель Пярну утверждает, что парковочный инспектор ему угрожал: «Не стоит же так серьезно к этому относиться»

«Ну вот, этот парень сейчас меня скрутит, имейте в виду: этот урод в Пярну!» - видео с таким текстом за один день собрало в TikTok почти 80 000 просмотров.

Дело в том, что один житель Пярну снял короткий ролик с парковочным инспектором, который якобы несколько минут назад угрожал применить физическую силу, если горожанин будет мешать ему работать.

«Вот такой парковочный инспектор ходит по Пярну и обещает меня скрутить за то, что я попросил не штрафовать молодого водителя за парковку в неправильном месте и сделать только предупреждение... Невероятно, до чего дошло наше общество», - говорится в описании видео.

За день этот ролик набрал почти 60 000 просмотров.

Многие в комментариях стали оставлять смеющиеся смайлики, а другие отмечают, что сам автор поста ведет себя некорректно.

«Сам виноват, если неправильно паркуешь и получаешь за это штраф. Должен злиться сам на себя», - отмечает один из пользователей. «Он как бы работает… Ты просто так болтаешься в свободное время?» - пишет другой.

А один комментатор подытоживает: «В Пярну жизнь кипит, приятно видеть!»

Он закричал, что скрутит меня!