Житель Пярну утверждает, что парковочный инспектор ему угрожал: «Не стоит же так серьезно к этому относиться»

По словам жителя Пярну, он пытался уговорить парковочного инспектора не штрафовать молодого парня за небольшое нарушение правил парковки, но ситуация приняла неприятный оборот.
«Ну вот, этот парень сейчас меня скрутит, имейте в виду: этот урод в Пярну!» - видео с таким текстом за один день собрало в TikTok почти 80 000 просмотров.
Дело в том, что один житель Пярну снял короткий ролик с парковочным инспектором, который якобы несколько минут назад угрожал применить физическую силу, если горожанин будет мешать ему работать.
«Вот такой парковочный инспектор ходит по Пярну и обещает меня скрутить за то, что я попросил не штрафовать молодого водителя за парковку в неправильном месте и сделать только предупреждение... Невероятно, до чего дошло наше общество», - говорится в описании видео.
За день этот ролик набрал почти 60 000 просмотров.
Многие в комментариях стали оставлять смеющиеся смайлики, а другие отмечают, что сам автор поста ведет себя некорректно.
«Сам виноват, если неправильно паркуешь и получаешь за это штраф. Должен злиться сам на себя», - отмечает один из пользователей. «Он как бы работает… Ты просто так болтаешься в свободное время?» - пишет другой.
А один комментатор подытоживает: «В Пярну жизнь кипит, приятно видеть!»
Он закричал, что скрутит меня!
Автор видео объяснил редакции, что видел, как упомянутый инспектор слонялся вокруг мопеда, припаркованного рядом с рестораном Poko. «Да, он был припаркован в неположенном месте - признаю. Но не стоит же так серьезно к этому относиться», - считает он, добавляя, что мопед никому не мешал, а в тот день из-за ветреной погоды на пляже почти никого и не было.
«Я подошел, спокойно сказал ему: “Зачем ты пристаешь к молодому человеку, не стоит так серьезно это воспринимать...” Тогда он закричал, что если я не замолчу и продолжу мешать, он меня скрутит», - вспоминает он слова инспектора.
Мужчина поехал на своем велосипеде дальше, но вскоре вернулся к инспектору, чтобы снять упомянутый ролик.
Хотя видео изначально было опубликовано в Facebook-группе Märgatud Pärnus, позже оно появилось и в TikTok.
Упомянутый парковочный инспектор заявил редакции: утверждение о том, что он угрожал кого-то скрутить, не соответствует действительности. Что же на самом деле произошло, он, к сожалению, объяснять отказался.
Реэт Салму, руководитель отдела охраны порядка городского хозяйства Пярну, также подтверждает: «Мы разговаривали с сотрудником и уточняли обстоятельства инцидента. "Скрутит" - это выражение, использованное вмешавшимся гражданином, и такого не было».
Салму объясняет, что 17 июня сотрудник отдела городского хозяйства Пярну проводил на улице контроль парковки. Велосипедист, который следил за работой инспектора, решил вмешаться, несмотря на то, что не был участником ситуации.