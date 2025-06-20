ГАЛЕРЕЯ В волости Раэ прошло празднование Иванова дня: на сцене выступили эстонские звезды

Самое масштабное празднование Иванова дня снова проходило в волости Раэ. В этом году оно еще ярче, чем когда-либо прежде! Вход на праздник бесплатный.

Программа вечера:

18:30 - Kukerpillid

20:00 - Анне Вески

21:30 - Smilers

23:30 - Shanon

01:00 - Hunt

Ведущий вечера - Яан Арлет Пальмисте.

Дети могли повеселиться на ярмарке и в детской зоне с батутами, каруселями и игровой палаткой.

Гастрономические впечатления обеспечила большая улица еды, где можно было попробовать блюда со всего мира. Конечно же, на празднике был большой костер и традиционные игры.