ГАЛЕРЕЯ В волости Раэ прошло празднование Иванова дня: на сцене выступили эстонские звезды

В пятницу вечером, 20 июня, в волости Раэ прошло празднование Иванова дня. По словам организаторов, оно было масштабнее, чем когда-либо прежде. Вход на праздник был бесплатным. На сцене выступили Kukerpillid, Анне Вески, Smilers, Shanon и Hunt. Смотрите фотографии!
Самое масштабное празднование Иванова дня снова проходило в волости Раэ. В этом году оно еще ярче, чем когда-либо прежде! Вход на праздник бесплатный.
Программа вечера:
18:30 - Kukerpillid
20:00 - Анне Вески
21:30 - Smilers
23:30 - Shanon
01:00 - Hunt
Ведущий вечера - Яан Арлет Пальмисте.
Дети могли повеселиться на ярмарке и в детской зоне с батутами, каруселями и игровой палаткой.
Гастрономические впечатления обеспечила большая улица еды, где можно было попробовать блюда со всего мира. Конечно же, на празднике был большой костер и традиционные игры.
Смотрите фотогалерею: