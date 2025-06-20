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ГАЛЕРЕЯ В волости Раэ прошло празднование Иванова дня: на сцене выступили эстонские звезды

Фото статьи

В пятницу вечером, 20 июня, в волости Раэ прошло празднование Иванова дня. По словам организаторов, оно было масштабнее, чем когда-либо прежде. Вход на праздник был бесплатным. На сцене выступили Kukerpillid, Анне Вески, Smilers, Shanon и Hunt. Смотрите фотографии!​

Самое масштабное празднование Иванова дня снова проходило в волости Раэ. В этом году оно еще ярче, чем когда-либо прежде! Вход на праздник бесплатный.

Программа вечера:

18:30 - Kukerpillid

20:00 - Анне Вески

21:30 - Smilers

23:30 - Shanon

01:00 - Hunt

Ведущий вечера - Яан Арлет Пальмисте.

Дети могли повеселиться на ярмарке и в детской зоне с батутами, каруселями и игровой палаткой.

Гастрономические впечатления обеспечила большая улица еды, где можно было попробовать блюда со всего мира. Конечно же, на празднике был большой костер и традиционные игры.

Смотрите фотогалерею:

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