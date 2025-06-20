ФОТО Известные эстонские актеры поделились первыми кадрами новорожденного сына

В начале апреля актриса Каролин Юрисе в интервью журналу Anne & Stiil раскрыла, что вместе с партнером Сандером Ребане они ждут пополнения в семье.

«Стать мамой - это, без сомнения, та роль, которая помогает очиститься и двигаться вперед, для меня это произошло в нужное время и в нужном месте», - сказала она тогда в интервью.

Теперь они сообщили в социальных сетях, что стали родителями маленького сына. «Откровения первого дня, то есть маленький Мару передает свои приветствия этому бескрайнему миру!» - написал Сандер Ребане под фотографией. Местом милого снимка он указал роддом в Пельгулинна.