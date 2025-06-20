«Два трупа – твоих рук дело?» Латвиец, устроивший поджог в Ласнамяэ, приговорен к длительному тюремному заключению

В мае прошлого года в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Вессе в Ласнамяэ горит автоприцеп. Внутри были обнаружены тела двух человек.

В убийстве своих собутыльников был обвинен 30-летний Янис Ивулис.

В пятницу в полдень Харьюский уездный суд приговорил Яниса Ивулиса к 18 годам лишения свободы. Кроме того, он обязан выплатить государству свыше 21 000 евро в качестве расходов.

Судья Майри Хейнсалу объяснила, что в этом деле отсутствуют прямые доказательства, однако при вынесении приговора можно опираться и на косвенные улики. На их основании было установлено, что именно Янис Ивулис поджег прицеп, что привело к гибели двух человек.

Как именно он поджег прицеп, установить не удалось.

Судья также отметила, что особое внимание заслуживает поведение Ивулиса после совершения жестокого преступления.

После поджога он перешел через дорогу и наблюдал за пожаром вместе со своим приятелем. В Центр тревоги он не звонил и никаких попыток спасти находившихся внутри людей не предпринял. Он был в приподнятом настроении, смеялся.

Позже, сев в автобус, Ивулис сказал: «Это моих рук дело». Его знакомый Александр, которому удалось спастись из горящего прицепа, переспросил: «Два трупа - твоих рук дело?», на что Ивулис, по его словам, кивнул.