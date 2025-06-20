«Два трупа – твоих рук дело?» Латвиец, устроивший поджог в Ласнамяэ, приговорен к длительному тюремному заключению

Харьюский уездный суд приговорил Яниса Ивулиса, виновного в убийстве двух человек, к 18 годам лишения свободы. Судья отметил, что внимания заслуживает и поведение мужчины после преступления.
В мае прошлого года в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Вессе в Ласнамяэ горит автоприцеп. Внутри были обнаружены тела двух человек.
В убийстве своих собутыльников был обвинен 30-летний Янис Ивулис.
В пятницу в полдень Харьюский уездный суд приговорил Яниса Ивулиса к 18 годам лишения свободы. Кроме того, он обязан выплатить государству свыше 21 000 евро в качестве расходов.
Судья Майри Хейнсалу объяснила, что в этом деле отсутствуют прямые доказательства, однако при вынесении приговора можно опираться и на косвенные улики. На их основании было установлено, что именно Янис Ивулис поджег прицеп, что привело к гибели двух человек.
Как именно он поджег прицеп, установить не удалось.
Судья также отметила, что особое внимание заслуживает поведение Ивулиса после совершения жестокого преступления.
После поджога он перешел через дорогу и наблюдал за пожаром вместе со своим приятелем. В Центр тревоги он не звонил и никаких попыток спасти находившихся внутри людей не предпринял. Он был в приподнятом настроении, смеялся.
Позже, сев в автобус, Ивулис сказал: «Это моих рук дело». Его знакомый Александр, которому удалось спастись из горящего прицепа, переспросил: «Два трупа - твоих рук дело?», на что Ивулис, по его словам, кивнул.
Он также заявил, что уверен: их никогда не поймают. Впоследствии в разговоре с друзьями звучали сожаления по поводу Валерии, а вот к судьбе Романа участники беседы относились безразлично. В автобусе они даже чокались пивными банками и пили за Валерию.
В суде Ивулис отказался давать показания. На предварительном слушании он заявил, что ничего не помнит. Однако видеозаписи не подтверждают, что он находился в состоянии столь сильного алкогольного опьянения, чтобы не понимать происходящего.
Позже, обсуждая случившееся с сокамерниками, Ивулис признал, что несет ответственность и, по его словам, «есть о чем подумать». Когда его спросили, за чье убийство он сидит, латвиец, по свидетельствам, ответил: «Двое, дом, пожар».
Однако это далеко не первый случай, когда Ивулис предстает перед судом в Эстонии. В 2015 году он уже был осужден здесь за кражи. Как писал Postimees, тогда 20-летний Ивулис украл в одном социальном учреждении кошелек, принадлежавший 45-летней женщине. Кроме того, он похитил из того же учреждения часы и пачку сигарет.
Также он промышлял кражами мобильных телефонов. Так, на улице он вытащил телефон из кармана 9-летнего мальчика и напал на 12-летнего подростка, у которого тоже украл мобильник.
Тогда суд приговорил его к двум годам лишения свободы, из которых два месяца он должен был отбыть немедленно. В качестве дополнительного наказания Ивулису был назначен пятилетний запрет на въезд в страну.