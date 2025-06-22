Туристка посетила все европейские столицы: три из них ее разочаровали

Как рассказала опытная путешественница в своем блоге на Business Insider, три столицы она не планирует посещать в будущем.

Лондон, Великобритания

По ее словам, хотя британская столица может многое предложить туристам и она лично уже много раз там бывала, ей так и не удалось проникнуться этим городом.

«Хотя он, несомненно, является культовым и имеет много преимуществ, например, невероятные бесплатные музеи и разнообразную кухню, Лондон кажется мне слишком разрекламированным и дорогим, особенно когда в Великобритании так много других достойных мест.

Лично я бы предпочла провести время в живописной сельской местности Великобритании, в таких местах, как Котсуолдс или Озерный край. Или я бы отправилась на север в Шотландию, чтобы посетить великолепный готический город Эдинбург или суровые Шотландские нагорья», - говорит Дейл.

Амстердам, Нидерланды

Туристка отмечает, что город портит то, что он слишком туристический.

«Голландская столица так же живописна, как на открытках, наполнена цветами и улицами, окаймленными каналами. К сожалению, однако, мне показалось, что центр Амстердама похож на дорогой тематический парк, полный сувенирных магазинов и толпы.

Мне понравилось исследовать более тихие улицы за пределами центральной части города, но в конечном итоге этот город не тот, в который я бы спешила вернуться», - отметила она.

Хельсинки, Финляндия

«​Невозможно отрицать, что Хельсинки - чистый город. Но, по моему мнению, он кажется немного слишком стерильным, лишенным оживления и интересных занятий. Например, после того, как я посетила самые популярные туристические достопримечательности за один день, мне было трудно заполнить свое время в столице Финляндии.