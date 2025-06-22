Туристка посетила все европейские столицы: три из них ее разочаровали

Американская туристка Дейл Петерсон посетила все европейские столицы, и если некоторые из них ее покорили настолько, что она хотела б вернуться туда еще раз, то другие наоборот разочаровали - одного посещения оказалось более чем достаточно.
Как рассказала опытная путешественница в своем блоге на Business Insider, три столицы она не планирует посещать в будущем.
Лондон, Великобритания
По ее словам, хотя британская столица может многое предложить туристам и она лично уже много раз там бывала, ей так и не удалось проникнуться этим городом.
«Хотя он, несомненно, является культовым и имеет много преимуществ, например, невероятные бесплатные музеи и разнообразную кухню, Лондон кажется мне слишком разрекламированным и дорогим, особенно когда в Великобритании так много других достойных мест.
Лично я бы предпочла провести время в живописной сельской местности Великобритании, в таких местах, как Котсуолдс или Озерный край. Или я бы отправилась на север в Шотландию, чтобы посетить великолепный готический город Эдинбург или суровые Шотландские нагорья», - говорит Дейл.
Амстердам, Нидерланды
Туристка отмечает, что город портит то, что он слишком туристический.
«Голландская столица так же живописна, как на открытках, наполнена цветами и улицами, окаймленными каналами. К сожалению, однако, мне показалось, что центр Амстердама похож на дорогой тематический парк, полный сувенирных магазинов и толпы.
Мне понравилось исследовать более тихие улицы за пределами центральной части города, но в конечном итоге этот город не тот, в который я бы спешила вернуться», - отметила она.
Хельсинки, Финляндия
«Невозможно отрицать, что Хельсинки - чистый город. Но, по моему мнению, он кажется немного слишком стерильным, лишенным оживления и интересных занятий. Например, после того, как я посетила самые популярные туристические достопримечательности за один день, мне было трудно заполнить свое время в столице Финляндии.
Если говорить о скандинавских столицах, то я предпочитаю такие места, как Копенгаген или Стокгольм, которые, как мне показалось, предлагают больше развлечений», - констатировала Дейл.