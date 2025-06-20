Летнее солнцестояние: самый длинный день в году и древние ритуалы

Именно с этого момента начинается астрономическое лето. В то же время в Южном полушарии - наоборот: день самый короткий, а сезон вступает в зимнюю фазу.

Летнее солнцестояние не только астрономический феномен, но и мощный культурный символ. С древних времен оно вдохновляет людей на праздники, ритуалы и размышления о цикличности жизни. Несмотря на то что после него день начинает убывать, для многих это праздник света, лета и энергии природы.

Что такое солнцестояние?

Слово «солнцестояние» происходит от латинских sol (солнце) и stitium (остановка, пауза). В это время Солнце достигает своей самой высокой точки в небе и как будто «замирает» на несколько дней, прежде чем начать свой путь к зиме. После солнцестояния дни постепенно начинают убывать, вплоть до декабрьского зимнего солнцестояния.

Это явление связано с наклоном земной оси - около 23,5 градуса. По мере того как Земля движется по орбите вокруг Солнца, угол наклона влияет на распределение солнечного света между полушариями.

Солнцестояния - это ключевые точки солнечного года, когда световой день достигает экстремальных значений. В июне - максимум в Северном полушарии, в декабре - в Южном. Это важнейшие вехи не только в астрономии, но и в культуре: человечество отмечает их уже тысячи лет.

Ритуалы и традиции летнего солнцестояния